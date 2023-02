Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Ερντογάν: Οσο και αν φωνάζετε, το Κογκρέσο έχει λόγο για τα F-16

Σε ένα ακόμη από τα γνωστά αντιδυτικά – αντιαμερικανικά λογύδριά του ο υπουργός Εσωτερικών του Ερντογάν, Σουλεϊμαν Σοϊλού, κατηγόρησε την Πέμπτη την Ουάσιγκτον για «κοροϊδία» και εμπαιγμό στο θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 (που όσο περνάει ο καιρός φαίνεται να «πονάει» ολοένα και περισσότερο την Αγκυρα) και για «ψυχολογικό πόλεμο» κατά της Τουρκίας τις δυτικές χώρες που κλείνουν -η μία μετά την άλλη- τις διπλωματικές τους αποστολές στη γείτονα, υπό τον φόβο τρομοκρατικής ενέργειας.

#Turkey's top security official peddles conspiracy:

* Quran burning acts sanctioned, organized, encouraged by European states

* West wants to dismember Turkey

* US ambassador Jeffry L. Flake is the grand villain who executes secret ops

* ISIS threat is a fake, part of psyops pic.twitter.com/pt8mpGxs4N

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 3, 2023