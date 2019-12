Σκορσέζε: «Σας παρακαλώ, μην βλέπετε τις ταινίες μου στο τηλέφωνό σας»

Ο Μάρτιν Σκορσέζε αγαπά την τεχνολογία –χάρη σε αυτήν άλλωστε, έκανε τους ηθοποιούς του να φαίνονται 40 χρόνια νεότεροι στον «Ιρλανδό». Ομως, τραβά τα μαλλιά του με τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος της ποιότητας των ταινιών του. Οπως, για παράδειγμα, όταν τις βλέπουν στο… τηλέφωνό τους.

Για αυτό και ζητά από τους θεατές να τις απολαύσουν –σχεδόν– όπως τους αρμόζει: «Σας παρακαλώ, μην δείτε ποτέ δική μου ταινία στην οθόνη του τηλεφώνου σας», λέει ο δημιουργός μερικών από τις σπουδαιότερες ταινίες του Χόλιγουντ. «Ισως, σε ένα iPad, ένα μεγάλο iPad».

Αφορμή για το σχόλιό του, είναι η προβολή του Ιρλανδού στο Netflix, τρεις εβδομάδες μετά την έξοδό της στους κινηματογράφους. Η αλήθεια είναι πως ο οσκαρικός σκηνοθέτης έχει βάλει νερό στο κρασί του, συμμαχώντας με το διαδικτυακό κανάλι για τις ανάγκες της χρηματοδότησης της παραγωγής και της διανομής της ταινίας. Το Netflix άλλωστε, είναι η νέα μεγάλη υπερδύναμη στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Οι αληθινοί σινεφίλ πάντως, δεν θα «χαράμιζαν» μία ταινία αυτού του αναστήματος σε μία τόσο μικρή οθόνη, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που βολεύονται και το προτιμούν, αν κρίνει κανείς από τα σχόλια στα σόσιαλ μίντια.

Κάποιος μάλιστα περηφανεύεται που την βλέπει στην οθόνη του ρολογιού του, «όπως θα το ήθελε ο Σκορσέζε» –προφανώς δεν άκουσε την παράκληση του σκηνοθέτη.

#NowWatching The Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/rOa1rP5LYj

Αλλος, «σπάει» την ταινία σε… επεισόδια για όσους διαμαρτύρονται ότι είναι πολύ μεγάλη (η διάρκειά της φτάνει τις 3,5 ώρες).

I created a viewing guide for everyone who thinks THE IRISHMAN is too damn long for one night. You're welcome! #scorsese #netflix #theirishman pic.twitter.com/sH06AxJ7he

— Alexander Dunerfors Kardelo (@dunerfors) November 28, 2019