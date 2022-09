Σε ντοκιμαντέρ ο Χρυσός Λέων στο φεστιβάλ της Βενετίας

Συνηθίζεται να λένε ότι το Φεστιβάλ της Βενετίας είναι ένας προπομπός των Όσκαρ. Άλλοτε όντως συμβαίνει, ο Χρυσός Λέοντας να «προφητεύει» το Όσκαρ από την Ακαδημία του Χόλιγουντ (συνέβη με το «Nomadsland» το 2020) και άλλοτε όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση η Μόστρα ανοίγει τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων και έχει τη δική της βαρύτητα.

Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εφέτος η κριτική επιτροπή επέλεξε να βραβεύσει με τον Χρυσό Λέοντα ένα αμερικανικό φιλμ, αλλά κυρίως ένα ντοκιμαντέρ, το «All the Beauty and the Bloodshed», της 58χρονης βοστωνέζας κινηματογραφίστριας Λόρα Πόιτρας. Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της Ναν Γκόλντιν, διάσημης φωτογράφου και ακτιβίστριας κυρίως όσον αφορά στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Οπως ενδιαφέρον έχει ότι η Κέιτ Μπλάνσετ τιμήθηκε με το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού, το δεύτερο βραβείο της καριέρας της στην Βενετία, για την ερμηνεία της στον ρόλο της διευθύντριας ορχήστρας στην ταινία «Tár» του Τοντ Φιλντ. Η βράβευση στη Βενετία μοιάζει να προμηνεύει ένα τρίτο Οσκαρ (μετά από αυτά για το «Blue Jasmine» και το «The Aviator»).

Ο Ιρλανδός Κόλιν Φάρελ έλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του τρυφερού αγρότη στην μαύρη κωμωδία «The Banshees of Inisherin» του συμπατριώτη του Μάρτιν ΜακΝτόνα.

Η γαλλική ταινία «Saint Omer» βραβεύτηκε με τον Αργυρό Λέοντα.

Με ειδικό βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ της Βενετίας τιμήθηκε ο φυλακισμένος ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει στην Βενετία για να συνοδεύσει την ταινία του «Οι αρκούδες δεν υπάρχουν».

Τα σημαντικότερα βραβεία Χρυσός Λέων Καλύτερης Ταινίας: «All the Beauty and the Bloodshed» της Λόρα Πόιτρας (ΗΠΑ) Αργυρός Λέων-Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και Λέων του Μέλλοντος-Καλύτερη Πρώτη Ταινία: «Saint-Omer» της Αλίς Ντιόπ (Γαλλία) Αργυρός Λέων -Βραβείο Σκηνοθεσίας: στον Ιταλό Λούκα Γκουαντανίνο για την ταινία «Bones and all». Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: στην Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ για τον ρόλο της στο «Tàr» του Τον Φιλντ. Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: στον Ιρλανδό Κόλιν Φάρελ για τον ρόλο του στην ταινία «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα. Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι του αναδυόμενου ή της αναδυόμενης ηθοποιού: στην ηθοποιό Τέιλορ Ράσελ για τον ρόλο της στην ταινία «Bones and all» του Luca Guadagnino. Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: «Οι Αρκούδες δεν υπάρχουν», του Τζαφάρ Παναχί (Ιράν) Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: «The Banshees of Inisherin» του Ιρλανδού Μάρτιν ΜακΝτόνα.

