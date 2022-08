Σαλμάν Ρούσντι: Οπαδός του σιιτικού εξτρεμισμού δήλωνε ο δράστης της επίθεσης

O ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο Σαλμάν Ρούσντι κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης εκδήλωνε συμπάθεια για τον σιιτικό εξτρεμισμό, αλλά και για τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), όπως μετέδωσε το NBC στη Νέα Υόρκη, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Police are learning more information about the suspect, said to be from New Jersey, who allegedly stormed onto a New York stage and stabbed author Salman Rushdie in the neck on Fridayhttps://t.co/IIBMopeI8y

— NBC New York (@NBCNewYork) August 12, 2022