Ρωσία: Λιτανεία για να σβήσει φωτιά μετά από βομβαρδισμό των Ουκρανών

Μια εικόνα της Παναγίας μετέφραν ρώσοι ορθόδοξοι ιερείς κοντά στην τεράστια πυρκαγιά στην αποθήκη καυσίμων του Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, με την ελπίδα ότι η λιτανεία θα βοηθήσει να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η τοπική επισκοπή.

Η φωτιά στην αποθήκη καυσίμων μαινόταν από την Κυριακή, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικών drones, παρά τις συνεχείς προσπάθειες τοπικών Αρχών έκτοτε για την κατάσβεσή της.

«Περίπου 20 από τις 70 δεξαμενές αποθήκευσης φλέγονται» μετέδωσε την Τρίτη το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο τον επικεφαλής της τοπικής διοίκησης Βαλέρι Γκόρνιχ.

«Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης» δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος σε ένα άλλο κρατικό πρακτορείο, το TASS.

Τουλάχιστον 41 εξ αυτών τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, ενώ πέντε πυροσβέστες χρειάστηκε να λάβουν επείγουσα ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τις αναφορές των ρωσικών ΜΜΕ τη Δευτέρα.

Another tanker exploded at the oil depot in Proletarsk, Rostov region. The fire has not been extinguished for four days. pic.twitter.com/9udVPrcCpN

— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2024