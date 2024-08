Σικελία: Αναφορές ότι εντοπίστηκαν οι σοροί του Μάικ Λιντς και της κόρης του

Αλλα δύο πτώματα βρέθηκαν από τους ιταλούς διασώστες μέσα στη θαλαμηγό Bayesian που βυθίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της Σικελίας, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters το απόγευμα πηγές προσκείμενες στις έρευνες.

Νωρίτερα οι δύτες είχαν εντοπίσει άλλα δύο πτώματα μέσα στο βυθισμένο σκάφος. Μαζί με τον σεφ του Bayesian, που βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες μετά το ναυάγιο, οι νεκροί ανέρχονταν πλέον στους πέντε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph που επικαλείται τον επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, δύο από τα πτώματα που βρέθηκαν την Τετάρτη ανήκουν στον βρετανό μεγιστάνα Μάικ Λιντς και την 18χρονη κόρη του.

