Μητσοτάκης: Το ΕΛΚ διεκδικεί νέα θητεία για τη Φον ντερ Λάιεν

Την υποψηφιότητα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για μία δεύτερη θητεία στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπως τόνισε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στον χώρο της Συνόδου.

«Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο θα κάνουμε την πρώτη και ελπίζω και την τελευταία συζήτηση για την κατανομή των σημαντικών θέσεων ευθύνης για τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο. Το ΕΛΚ προσέρχεται σε αυτήν την διαπραγμάτευση ως ο νικητής των ευρωεκλογών και δικαιωματικά διεκδικεί την συνέχιση της προεδρίας της κυρίας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από κει και πέρα, βέβαια, τα ζητήματα, που θα συζητήσουμε δεν αφορούν μόνο τις κατανομές των θέσεων αλλά και τις ουσιαστικές πολιτικές που η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει την ερχόμενη 5ετία», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην πολιτική ατζέντα, που προώθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το ΕΛΚ, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο ζήτημα της μετανάστευσης, στη κοινή αμυντική πολιτική, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους η «πράσινη» μετάβαση δεν θα ζημιώσει τελικά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση και ότι θα έχουμε θετικά νέα μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πολωνός ομόλογός του, Ντόναλντ Τουσκ, ορίστηκαν ως οι δύο εισηγητές του ΕΛΚ στη συζήτηση για τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα.

