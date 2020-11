Προσβάλλουν οι «Μάγισσες» της Αν Χάθαγουεϊ τα άτομα με αναπηρία;

Σύμφωνοι, η εποχή μας είναι τρελή, ειδικά με όλη αυτή την πολιτική ορθότητα γύρω μας να κοντεύει να μας καταπιεί.

Αλλά δικαιολογείται να προσβάλλονται άνθρωποι για τη (φανταστική) απεικόνιση μιας ομάδας μαγισσών στο σινεμά;

Δικαιολογείται ως φαίνεται. Ιδού η περίπτωση:

Η ταινία «Οι Μάγισσες» του Ρόμπερτ Ζεμέκις που κυκλοφόρησε ήδη προκάλεσε αντιδράσεις από την κοινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες –γεγονός που ανάγκασε την παραγωγό Warner Bros να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Ζεμέκις διασκεύασε το βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ στην ταινία με πρωταγωνίστριες την Αν Χάθαγουεϊ και την Οκτάβια Σπένσερ, ωστόσο προέβη σε μια σημαντική διαφοροποίηση της φυσιογνωμίας των χαρακτήρων.

Οι μάγισσες στο βιβλίο του Νταλ περιγράφονται με πέντε δάχτυλα, ωστόσο οι μάγισσες εμφανίζονται στην ταινία με τρία δάχτυλα στα χέρια, που μοιάζει με ανωμαλία των άκρων, αλλιώς γνωστή ως «split hand».

Και αυτό εξόργισε τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η βρετανίδα παραολυμπιονίκης κολύμβησης Εϊμι Μάρεν αναρωτήθηκε: «Ερώτηση στη Warner: Το σκεφτήκατε πολύ και το βρήκατε καλή ιδέα να παρουσιάσετε έτσι τη διαφορετικότητα των άκρων; Σκεφτήκατε τον αντίκτυπο στην κοινότητα των ανθρώπων με αυτή την αναπηρία;»

Η συνήγορος ατόμων με αναπηρίες Σάνον Κρόσλαντ δήλωσε ότι η ταινία «δεν αποτελεί καλή μεταφορά του αρχικού μυθιστορήματος που γράφτηκε από τον Νταλ», προσθέτοντας, «είναι αυτό το είδος μηνύματος που θέλουμε να λάβει η επόμενη γενιά; Το να έχεις τρία δάχτυλα είναι ένα χαρακτηριστικό μάγισσας; Είναι μια εξαιρετικά καταστροφική απεικόνιση. Η αναπηρία δεν πρέπει να σχετίζεται με το κακό, την ανωμαλία, την αηδία, τον φόβο ή με τα τέρατα»

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i

— Amy Marren (@amy_marren) November 2, 2020