Προάγγελος αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων το «μικρό μυστικό» του Τραμπ;

H υπαινικτική αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα «μικρό μυστικό», κατά τη διάρκεια της πολυσυζητημένης προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης, την περασμένη Κυριακή, έχει προκαλέσει πολλές και σοβαρές ανησυχίες μεταξύ Δημοκρατικών αλλά και μετριοπαθών σχολιαστών. Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ευρέως ως σχέδιο αμφισβήτησης ή και ανατροπής των αποτελεσμάτων των εκλογών της ερχόμενης εβδομάδας, κάτι που δεν θα είναι πρωτόγνωρο στην περίπτωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ (αν θυμηθούμε τι έκανε το 2020 και πως οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν στο αίσχος της 6ης Ιανουαρίου 2021).

Οι υπαινιγμοί του Τραμπ αρχικά πέρασαν απαρατήρητοι, επεσήμανε ο βρετανικός Guardian, εν μέσω οργισμένων αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τα ρατσιστικά αστεία και την εμπρηστική ρητορική, συμπεριλαμβανομένου ενός άκρως προσβλητικού σχολίου για τους Πορτορικανούς που έκανε ένας ομιλητής, τον οποίο ακόμη και η ίδια η εκστρατεία του Τραμπ ένιωσε την υποχρέωση να αποκηρύξει.

Ωστόσο, ορισμένοι σχολιαστές και Δημοκρατικοί πολιτικοί πιστεύουν ότι η πιο σημαντική παρατήρηση της βραδιάς έγινε από τον ίδιο τον προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, όταν παρουσίασε στη σκηνή τον Μάικ Τζόνσον, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, και αναφέρθηκε σε ένα «κοινό μυστικό τους».

«Πρέπει να εκλέξουμε τους βουλευτές και πρέπει να εκλέξουμε τους γερουσιαστές», είπε ο Τραμπ στο πλήθος, αναφερόμενος στις εκλογές της επόμενης εβδομάδας –μαζί με πρόεδρο οι Αμερικανοί ψηφίζουν και για πολλές έδρες στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Μπορούμε να πάρουμε τη Γερουσία πολύ εύκολα και νομίζω ότι με το μικρό μυστικό μας θα τα πάμε πολύ καλά με τη Βουλή. Το μικρό μας μυστικό έχει μεγάλο αντίκτυπο. Αυτός και εγώ έχουμε ένα μικρό μυστικό και θα σας πούμε τι είναι όταν τελειώσει η προεκλογικός αγώνας», είπε με νόημα ο Τραμπ.

Trump: I think with our little secret we are gonna do really well with the house, our little secret is having a big impact, he and I have a little secret, we will tell you what it is when the race is over pic.twitter.com/sKXCLblyLO

— Acyn (@Acyn) October 28, 2024