Ρωσικές επιθέσεις: Νεκροί και τραυματίες σε Χάρκοβο και Κίεβο

Ρωσικός βομβαρδισμός στο Χάρκοβο είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Κίεβο.

«Στις 02:51 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το Χάρκοβο έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης» που έπληξε τη συνοικία Οσνοβιάνσκι», και «κατά τα φαινόμενα» έγινε με τη ρίψη βόμβας από αέρος, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram.

«Δυο σπίτια καταστράφηκαν και περίπου 20» άλλα υπέστησαν ζημιές διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, διευκρίνισε ο τοπικός αιρετός, διευκρινίζοντας πως σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στο Κίεβο, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Νωρίτερα, ο Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ομάδα των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών εστάλη στη συνοικία Σολομιάνσκι (δυτικά), υποσχόμενος να δημοσιοποιήσει «λεπτομέρειες αργότερα».

Η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με drones.

Four people were injured in #Kyiv due to the 18th drone attack in a month.

Debris of downed drones fell in the Solomyansky district. The house, car, and shop were damaged. The gas pipe was depressurized, which caused a fire. 15 people were evacuated from the building. The… pic.twitter.com/qy39E9FGcX

