Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης

Εκρηξη που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής σε πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, ενώ άλλοι έφυγαν τρέχοντας από το σημείο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, αλλά και βίντεο.

Η κρατική τηλεόραση TRT και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ, μετέδωσε το Reuters.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες.

At least 11 people wounded in the recent explosion in #Taksim street, #Istanbul. pic.twitter.com/nu4y5yStIb — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) November 13, 2022

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street pic.twitter.com/CPrcX2ItRw — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

#BREAKING: Emergency services responding an explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/JsxFA7mhzz — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 13, 2022

Security forces and emergency services are deployed at Istanbul's Istiklal following a loud explosion. pic.twitter.com/fTm0TlbwKA — Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022

Henüz belirlenemeyen nedenle Taksim'de Patlama

RABBİM Vatanımızı Milletimizi, her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eylesin.

Geçmiş olsun #Taksim pic.twitter.com/OKNMUd8t3k — Sda☁️ (@sdabltt) November 13, 2022

