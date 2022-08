Πέθανε ο Γιώργος Δημητρόπουλος, ο ατζέντης που οδήγησε τον Αντετοκούνμπο στο NBA

Εχοντας δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να νικήσει τον καρκίνο, έφυγε τελικά από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών ο έλληνας ατζέντης, Γιώργος Δημητρόπουλος. Ηταν ο ιδρυτής της Octagon Europe στην Ελλάδα το 2014, ενός από τα μεγαλύτερα γραφεία εκπροσώπησης παικτών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μεταξύ άλλων εκπροσώπησε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -ήταν αυτός, μάλιστα που μαζί με τον Γιώργο Πάνου οδήγησαν τον Greek Freak από την Α2 στα παρκέ του NBA.

Οι συνεργάτες του τον αποχαιρέτησαν μέσα από το Twitter.

«Οι διευθυντές και όλο το δίκτυο των ανθρώπων της Octagon Europe με θλίψη ενημερώνουν ότι ο αγαπημένος μας φίλος, συνεργάτης, μέντορας, ιδρυτής της Octagon Europe Γεώργιος Δημητρόπουλος δεν είναι πλέον μαζί μας.

Μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, θρηνούμε για την απώλεια ενός ανθρώπου που ήταν μοναδικός, ταλαντούχος, πρωτοπόρος σε αυτό που έκανε και αποτελούσε πραγματική έμπνευση για όλους όσους είχαν την τύχη να συναναστραφούν μαζί του.

Ορκιζόμαστε να συνεχίσουμε αυτό που αρχικά φαντάστηκε και μετά υλοποίησε με την ίδια αποφασιστικότητα και με βάση τις ίδιες αξίες που έζησε τη ζωή του ο Γιώργος. Η αγάπη μας πηγαίνει στη σύζυγό του και τα δύο καταπληκτικά αγόρια του με την υπόσχεσή μας ότι θα τιμούμε για πάντα την κληρονομιά του», έγραψαν.

The senior directors and the whole network of Octagon Europe are devastated to inform that our beloved friend, partner, mentor, the founder of Octagon Europe Georgios Dimitropoulos is no longer with us (1/2) pic.twitter.com/yDiL0iS9qG

— Octagon Basketball Europe (@OctagonBballEU) August 16, 2022