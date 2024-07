Πεκίνο: Χαμάς και Φατάχ «συμφώνησαν» να σχηματίσουν κυβέρνηση «εθνικής συμφιλίωσης» στη Γάζα

Η Χαμάς και η Φατάχ υπέγραψαν συμφωνία για «εθνική ενότητα», στη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, όπως ανακοίνωσαν το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι εξήρε τη συμφωνία, που όπως τόνισε προβλέπει να σχηματιστεί «προσωρινή κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης» που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας αφού τερματιστεί ο πόλεμος.

«Το σημαντικότερο είναι η συμφωνία που προβλέπει σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας», υπογράμμισε ο Γουάνγκ.

Μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η οργάνωση υπέγραψε συμφωνία με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις, ανάμεσά τους την Φατάχ του Μαχμούντ Αμπάς, έπειτα από διαπραγματεύσεις στο Πεκίνο.

«Σήμερα, υπογράφουμε συμφωνία για την εθνική ενότητα και λέμε ότι ο δρόμος για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είναι η εθνική ενότητα. Δεσμευόμαστε στην εθνική ενότητα και καλούμε για αυτή», τόνισε.

Νωρίτερα, επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως συνολικά 14 παλαιστινιακές παρατάξεις υπέγραψαν συμφωνία —τη «Διακήρυξη του Πεκίνου»— σε επίσημη τελετή με την οποία ολοκληρώθηκε ο διάλογος για τη συμφιλίωση, που ξεκίνησε την Κυριακή.

