Πανικός στη Φλόριντα: Ο τυφώνας Μίλτον θα την σφυροκοπά επί 12 ώρες

Ο χειρότερος τυφώνας που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, αναμένεται να φτάσει πάνω από τις ακτές της πολιτείας περίπου στις 2 το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα, 9 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Οι ειδικοί εκτιμούν πως ο τυφώνας θα σφυροκοπά την πολιτεία επί 12 ώρες, πριν απομακρυνθεί προς τα ανατολικά, αφού πρώτα έχει εξασθενήσει.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κύματα ύψους πέντε μέτρων μπορεί να σκεπάσουν την Τάμπα, στην δυτική ακτή της πολιτείας, και οι αρχές έχουν δώσει εντολή στα εκατομμύρια των κατοίκων της περιοχής να απομακρυνθούν.

Στους αυτοκινητόδρομους σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές, ενώ σε κάποια πρατήρια τελείωσαν τα καύσιμα.

Ο δήμαρχος της Τάμπα δήλωσε ότι η καταστροφή θα μπορούσε να είναι «κάτι που βλέπεις μόνο στις ταινίες».

Οι μετεωρολόγοι τόνισαν ότι το καταιγιδοφόρο σύστημα θα συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές, καταστροφικές πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και εισβολή των θαλάσσιων υδάτων στην ενδοχώρα.

Large area of destructive storm surge expected along portion of west-central coast of #Florida Peninsula. If you are in a Storm Surge Warning area, please evacuate if told by local…

4pm CDT Oct 8th Key Messages for #Hurricane #Milton which has become a Category 5 hurricane again:

Ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση στους πολίτες που έχουν λάβει εντολές εκκένωσης να «απομακρυνθούν τώρα», λέγοντας πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

«Θα μπορούσε να είναι η χειρότερη καταιγίδα που θα πλήξει τη Φλόριντα για πάνω από έναν αιώνα και Θεού θέλοντος δεν θα είναι, όμως έτσι μοιάζει αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Μπάιντεν, στο περιθώριο μιας συνάντησης με συμβούλους στον Λευκό Οίκο, με επίκεντρο τις προετοιμασίες ενόψει της καταιγίδας.

Listen to local authorities. Evacuate while it is still safe to do so. And if you cannot evacuate, find a shelter near you by texting SHELTER and your ZIP code to 43362.

Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ενέκρινε τους συναγερμούς που κήρυξαν οι αρχές στη Φλόριντα πριν από την άφιξη του κυκλώνα και ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μεριμνήσουν για τις εκκενώσεις και να μην προχωρήσουν σε ανατιμήσεις, φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί αρχικά.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) αναμένει ότι ο Μίλτον θα φτάσει στη στεριά ως «εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας» στη Φλόριντα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, τοπική ώρα. Θα μπορούσε να χτυπήσει κοντά στην Τάμπα, η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της οποίας έχει πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αφού προκάλεσε συνεχείς ριπές ανέμου ταχύτητας 321 χλμ/ώρα, ο Μίλτον κατατάχθηκε στην κατηγορία 5, την ισχυρότερη για τυφώνα.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center.

Στη συνέχεια, η ισχύς του μειώθηκε στο 4, το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ενώ βρισκόταν στον Κόλπο του Μεξικού, αλλά οι άνεμοί του εξακολουθούσαν να είναι εξαιρετικά ισχυροί.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η έκτασή του μπορεί να διπλασιαστεί πριν φτάσει στις ακτές.

Οι τυφώνες κατηγορίας 5 θεωρούνται «καταστροφικοί» από την αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NΟΑΑ).

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024