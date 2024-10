Υδάτινος εφιάλτης στη Φλόριντα: Τα χειρότερα σενάρια επιβεβαιώνονται – η προσομοίωση της καταστροφής

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη βιβλική καταστροφή του κυκλώνα Κατρίνα, ο οποίος είχε πλήξει, το 2005, κυρίως τη Νέα Ορλεάνη, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, τα μοντέλα πρόγνωσης των αμερικανών μετεωρολόγων επικαιροποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν νέα σενάρια –το χειρότερο από αυτά, για τη Φλόριντα, είναι αυτό που αναμένεται να συμβεί με τον κυκλώνα Μίλτον (Milton), o οποίος αναπτύχθηκε στα ιδιαίτερα ζεστά εφέτος, λόγω κλιματικής κρίσης, νερά του Κόλπου του Μεξικού, αναβαθμίστηκε σε κατηγορία 5 και προβλέπεται να χτυπήσει την Τάμπα την Τετάρτη.

Η Τζέιν Κάστορ, δήμαρχος της Τάμπα, όπου ζουν τρία εκατ. άνθρωποι, το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε: «Μπορώ να το πω αυτό χωρίς καμία διάθεση δραματοποίησης: εάν επιλέξετε να παραμείνετε σε μία από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε».

«Ολόκληρη η χερσόνησος της Φλόριντα έχει τεθεί σε κατάσταση είτε εγρήγορσης είτε συναγερμού», δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της «Ηλιόλουστης» πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις.

Ο Μίλτον ενδέχεται να είναι «η χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα», προειδοποίησε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στο περιθώριο σύσκεψης στον Λευκό Οίκο για τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. «Πρέπει να απομακρυνθείτε τώρα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», τόνισε απευθυνόμενους στους κατοίκους της τρίτης πιο πολυπληθούς αμερικανικής πολιτείας.

Ενδειξη της σοβαρότητας με την οποία ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει τον κυκλώνα είναι και το γεγονός ότι ο Μπάιντεν ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Γερμανία και την Ανγκόλα.

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει πιο πιθανή τη γρήγορη αύξηση της έντασης των καταιγίδων και ενισχύει τον κίνδυνο πιο ισχυρών κυκλώνων καθώς προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας του νερού των θαλασσών και των ωκεανών, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η θερμοκρασία στον βόρειο Ατλαντικό αυξάνεται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ, αναφέρει το αμερικανικό παρατηρητήριο μετεωρολογίας NOAA.

Οπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Μάικλ Λόουρι, «αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την περιοχή του κόλπου της Τάμπα, οι πλημμύρες που θα προκαλέσει ο Μίλτον στις παράκτιες περιοχές ενδέχεται να είναι διπλάσιες από αυτές που παρατηρήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες από τον κυκλώνα Ελίν. Ο Μίλτον ενισχύθηκε τη Δευτέρα με εξωφρενικό ρυθμό από τους πιο γρήγορους που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην περιοχή του Ατλαντικού», πρόσθεσε.

Αλλοι μετεωρολόγοι προέβλεψαν ότι τα νερά που θα φέρει ο κυκλώνας Μίλτον αναμένεται να φτάσουν σε ύψος τα 15 πόδια, περίπου 4,5 μ., ζητώντας από τους πολίτες να φύγουν όσο είναι καιρός.

Χαρακτηριστική η προσομοίωση που έχει παρουσιάσει το The Weather Channel για το μέγεθος της πλημμύρας σε ορισμένες παράκτιες περιοχές.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024