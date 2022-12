Ουκρανία: Μαζική πυραυλική επίθεση των Ρώσων σε πολλές πόλεις – χωρίς ρεύμα το Χάρκοβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέες μαζικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας την Παρασκευή, με τις σειρήνες αντιαεροπορικής άμυνας να ηχούν σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένου του Κιέβου.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν σε πολυκατοικία στο Κρίβιι Ριχ στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο.

«Ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο κατοικιών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν«, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης. «Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ολοι βρίσκονται στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, ο τοπικός κυβερνήτης σημείωσε ότι από τους βομβαρδισμούς επλήγησαν κρίσιμες υποδομές.

Η εταιρεία παροχής ενέργειας Oblenegro επεσήμανε ότι έχει διακοπεί εντελώς η ηλεκτροδότηση στην πόλη.

