Ολα τα αγαπημένα τραγούδια του Κουέντιν Ταραντίνο σε μια playlist

Ο Κουέντιν Ταραντίνο – η ταινία “Once Upon A Time in Hollywood” του οποίου έκανε 40,3 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις την πρώτη εβδομάδα προβολής της – δημιούργησε μια λίστα τραγουδιών στο Spotify, την οποία ονόμασε “Film & TV Favorites” και περιλαμβάνει τα αγαπημένα τραγούδια του διάσημου σκηνοθέτη απ’ όλες τις ταινίες του.

Η λίστα περιλαμβάνει 71 θρυλικά τραγούδια (διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες) μεταξύ των οποίων το “Bang Bang – My Baby Shot Me Down” της Nάνσι Σινάτρα, το οποίο ακουγόταν στο άνοιγμα του “Kill Bill Vol. 1”, το τραγούδι που χόρεψαν η Μία Γουάλας και ο Βίνσεντ Βέγκα στο “Pulp Fiction“, το “Blossom Apple” των The White Stripes από το “Οι Μισητοί Οκτώ”, το “Satisfied Mind” του Τζόνι Κας από το “Kill Bill Vol. 2” και το “Cat People (Putting Out The Fire)” του Ντέιβιντ Μπάουι που ακούστηκε στο “Inglorious Basterds”.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται τραγούδια από τους Τσακ Μπέρι, Χάρι Νίλσον, T. Rex, The Delfonics, και φυσικά πολλές επιλογές από την τεράστια φιλμογραφία του φίλου και συνεργάτη του, ιταλού μαέστρου Ενιο Μορικόνε.

Eδώ μπορείτε να ακούσετε όλες τις επιλογές του:

Πρόσφατα κυκλοφόρησε μέσω streaming και το σάουντρακ της πρόσφατης ταινίας του Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood» στο οποίο ο σκηνοθέτης εξηγεί τις μουσικές του επιλογές στο φιλμ, μία προς μία. Άλλωστε ο Ταραντίνο είναι αυθεντία στο να «ντύνει» μουσικά τις ταινίες του με την ίδια μαεστρία που πλημμυρίζει στο αίμα τις σκηνές του.

Το σάουντρακ περιλαμβάνει 31 κομμάτια καλλιτεχνών όπως: Νιλ Ντάιαμοντ, Deep Purple, Simon & Garfunkel κ.ά.και θα είναι διαθέσιμο σε CD, βινύλιο και ψηφιακή μορφή.