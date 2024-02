COSMOTE Insurance: Insurtech of the Year και έντεκα βραβεία στα Digital Finance Awards 2024

Με το κορυφαίο βραβείο “Insurtech of the Year 2024”, για 2η συνεχή χρονιά, και άλλα 11 βραβεία τιμήθηκε το COSMOTE Insurance στα Digital Finance Awards 2024. Τα συγκεκριμένα βραβεία, που απονεμήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου, επιβραβεύουν τα καινοτόμα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού Τομέα, στους πυλώνες του Digital Banking και Digital Insurance.

Το COSMOTE Insurance, η προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφαλειών της COSMOTE, ξεχώρισε και φέτος για τη διάθεση εξαιρετικών προϊόντων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της. Απέσπασε 6 Gold βραβεία στις κατηγορίες “Best New Special Digital Product Launch”, “Best CX/Customer Loyalty Initiative”, “Best Financial Performance Initiative”, “Best Core System Project”, “Best API Project”, “Best Insuretech Solution”, καθώς και 4 Silver βραβεία ως “Best Digital Initiative for Automotive Product”, “Best Insurance Portal”, “Best Operations/Business Process/Agile Development Project” και “Best Monitoring & Optimization Tools Solution”. Έλαβε, επίσης, 1 Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Digital Marketing/Social Media Initiative”.

Οι διακρίσεις αυτές αποδεικνύουν ότι το COSMOTE Insurance αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή λύση ασφάλισης με άριστη εμπειρία χρήσης, που βελτιώνει την καθημερινότητα των πελατών του μέσω της τεχνολογίας.

Το COSMOTE Insurance απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως παρόχου τηλεφωνίας και παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις οχήματος, κατοικίας, πρωτοβάθμιας υγείας και σκάφους, από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Μέσα από μία 100% digital εμπειρία και μόνο με μερικά κλικ, οι καταναλωτές μπορούν εύκολα και γρήγορα, να βρουν και να αποκτήσουν το πρόγραμμα ασφάλισης που τους ταιριάζει. Με τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας – τιμής, ο χρήστης συγκρίνει και επιλέγει το πρόγραμμα που τον συμφέρει, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με υποστήριξη όλο το 24ωρο από πιστοποιημένους συμβούλους ασφαλίσεων.

Τα Digital Finance & Insurance Awards από την BOUSSIAS διοργανώθηκαν φέτος για 3η χρονιά. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από επαγγελματίες του χώρου ασφάλισης και καθηγητές Πανεπιστημίων, που συνέθεταν την κριτική επιτροπή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News