Οι Ουκρανοί ανακατέλαβαν μια έκταση 3.000 τ.χλμ. από τους Ρώσους

Από τις αρχές του μήνα και μέχρι την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Την ίδια στιγμή, η ουκρανική πλευρά γνωστοποίησε ότι βρίσκεται κοντά στην ανακατάληψη της πόλης Ιζιούμ.

«Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επανήλθαν υπό ουκρανικό έλεγχο. Γύρω από το Χάρκοβο, προωθούμαστε όχι μόνο προς νότον και προς ανατολάς αλλά και προς τον βορρά», δήλωσε ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, ο διοικητής του ουκρανικού στρατού, αναφερθείς στην αντεπίθεση που έχει εξαπολύσει το Κίεβο στα βορειοανατολικά της χώρας.

«Απέχουμε 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα (σ.σ. με τη Ρωσία)», προσέθεσε, και διαβεβαίωσε ότι «η Ουκρανία συνεχίζει να απελευθερώνει εδάφη κατεχόμενα από τη Ρωσία».

The progress of the Armed Forces of #Ukraine in 4 days in two pictures. 📰5 Kanal pic.twitter.com/Hph63X7nLN — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2022

«Η απελευθέρωση εδαφών στις περιφέρειες του Κουπιάνσκ και Ιζιούμ στην περιοχή του Χαρκόβου είναι σε εξέλιξη», δήλωσε από την πλευρά του το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τη 200ή ημέρα της σύγκρουσης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν εισέλθει στο Κουπιάνσκ.

.@ZelenskyyUa

Service members of the 14th Mechanized Brigade of #UAarmy liberated the village of Chkalovske, Kharkiv region. pic.twitter.com/rNTqP6n1T3 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022

Η πτώση του Ιζιούμ σηματοδοτεί τη χειρότερη ήττα που έχουν υποστεί οι ρωσικές δυνάμεις αφότου απωθήθηκαν από τα περίχωρα του Κιέβου, τον Μάρτιο.

Χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες άφησαν πίσω τους τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό τους, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο τα πρακτορεία Reuters και AFP.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ανακατάληψη του Ιζιούμ, όμως ο προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας, ο Αντριι Γέρμακ, ανάρτησε μια φωτογραφία με στρατιώτες στα περίχωρα της πόλης και ένα emoji που εικονίζει σταφύλια. Το όνομα της πόλης σημαίνει «σταφίδα».

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν την Κυριακή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πράγματι συνεχίζουν να αποκομίζουν σημαντικά κέρδη στην περιοχή του Χαρκόβου τις τελευταίες 24 ώρες. Η Ρωσία πιθανόν έχει αποσύρει μονάδες από την περιοχή, αλλά οι εχθροπραξίες συνεχίζονται γύρω από τις πόλεις Κουπιάνσκ και Ιζιούμ, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/XE7QGQnZeh 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/88KnwEqDNj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 11, 2022

Την προηγουμένη, το Σάββατο το βράδυ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε «περί τα 2.000 χιλιόμετρα εδάφους» κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, και έστειλε το μήνυμα ότι ο ρωσικός στρατός έπραξε ορθά τρεπόμενος σε φυγή:

«Τις τελευταίες ημέρες, ο ρωσικός στρατός μας δείχνει το καλύτερο που έχει: την πλάτη του. Αλλωστε, η σωστή επιλογή γι’ αυτούς είναι να τραπούν σε φυγή».

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ολέχ Ζντάνοφ είπε ότι με τις νίκες αυτές ίσως ανοίξει ο δρόμος για την προώθηση του ουκρανικού στρατού στην περιοχή του Λουγκάνσκ. «Αν δείτε τον χάρτη, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η αντεπίθεση θα συνεχιστεί προς την κατεύθυνση του Σβάτοβο-Στάρομπελσκ και του Σεβεροντονέτσκ-Λισίτσανσκ», εκτίμησε.

