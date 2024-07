Οι Ομπάμα στηρίζουν και αυτοί τη Χάρις: «Θα γράψεις Ιστορία»

Με κάποιες ημέρες καθυστέρηση, ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε, την Παρασκευή, την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ετσι πλέον, η αμερικανή αντιπρόεδρος έχει κερδίσει την υποστήριξη όλων των πρωτοκλασάτων Δημοκρατικών για την υποψηφιότητά της για τον Λευκό Οίκο.

Ο πρώην πρόεδρος είχε βγάλει ανακοίνωση επαινώντας τον Τζο Μπάιντεν για την απόφασή του να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα και για την πολύχρονη προσφορά του στο αμερικανικό έθνος.

Δεν είχε αναφέρει όμως το όνομα της Χάρις, σε αντίθεση με άλλους Δημοκρατικούς, όπως ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, που είχαν δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι στηρίζουν την Χάρις για πρόεδρο και η Νάνσι Πελόζι, μία ημέρα αργότερα.

Οι παρατηρητές εκτιμούσαν ότι ο Ομπάμα προτιμούσε μία ανοικτή αναμέτρηση για την ανάδειξη του υποψηφίου στο εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών τον επόμενο μήνα στο Σικάγο.

Ομως, καθώς το κόμμα και οι ψηφοφόροι συσπειρώθηκαν γύρω από την Χάρις, ο Ομπάμα πρόσθεσε και τη δική του στήριξη, που ισοδυναμεί με «γερό χαρτί» υπέρ της αντιπροέδρου.

Το ίδιο έπραξε και η Μισέλ Ομπάμα, σε τηλεφωνική επικοινωνία του ζεύγους με τη Χάρις, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από το προεκλογικό της επιτελείο την Παρασκευή.

Στο βίντεο, η Χάρις συνομιλεί με τους Ομπάμα. «Δεν μπορώ να κάνω αυτό το τηλεφώνημα χωρίς να πω στο κορίτσι μου, την Κάμαλα: Είμαι περήφανη για σένα», λέει η Μισέλ Ομπάμα. «Θα γράψεις Ιστορία».

I’m so proud of my girl, Kamala. Barack and I are so excited to endorse her as the Democratic nominee because of her positivity, sense of humor, and ability to bring light and hope to people all across the country. We’ve got your back, @KamalaHarris! pic.twitter.com/xldcZeDXuS

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 26, 2024