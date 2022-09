Ο Σι ξανά στο διπλωματικό προσκήνιο, με μεγάλες προσδοκίες

O Σι Τζινπίνγκ μόλις έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Νουρ-Σουλτάν του Καζακστάν, πρώτο σταθμό της διπλωματικής εξόδου του μετά το λοκντάουν που επέβαλε στον εαυτό του | Press service of the President of Kazakhstan/Handout via REUTERS