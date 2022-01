Ο Σέρτζιο Ματαρέλα ξανά πρόεδρος της Ιταλίας

Ύστερα από ένα πολιτικό θρίλερ πολλών εβδομάδων, το οποίο κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες με αλλεπάλληλες άκαρπες ψηφοφορίες, ο Σέρτζιο Ματαρέλα επανεξελέγη το Σάββατο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, για μια δεύτερη συνεχή θητεία.

Ο Ματαρέλα έλαβε το βράδυ του Σαββάτου 759 ψήφους βουλευτών, γερουσιαστών και εκπροσώπων των περιφερειών (επί συνόλου 985), κάτι που σημαίνει ότι εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, που ήταν αναγκαία για την εκλογή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έγινε δεκτό με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο 81χρονος Ματαρέλα έδωσε τη λύση καθώς τα ιταλικά κόμματα αδυνατούσαν να καταλήξουν σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής —και με δεδομένο ότι όλοι αντιλαμβάνονταν ότι ο Μάριο Ντράγκι, ο σεβάσμιος πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έπρεπε να παραμείνει στην πρωθυπουργία για να βγάλει τη χώρα από την πολυπαραγοντική κρίση (πανδημία, οικονομία, Μεταναστευτικό, διαπραγμάτευση νέου Συμφώνου Σταθερότητας στην ΕΕ κ.ά.).

Έτσι, λίγο πριν ξεκινήσει η τελευταία ψηφοφορία, ο Ματαρέλα απάντησε θετικά στο αίτημα των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση Ντράγκι να δεχθεί την πρόταση επανεκλογής, έπειτα από έξι ημέρες άκαρπων προσπαθειών του κοινοβουλίου.

Τον Σέρτζιο Ματαρέλα έσπευσε να συγχαρεί ο γάλλος ομόλογός του, Εμανουέλ Μακρόν, με μια ανάρτηση γραμμένη στα ιταλικά:

Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l'amicizia tra i nostri paesi e l'Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo.

