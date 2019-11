Ο Πιτίνο επιστρέφει στον Παναθηναϊκό – δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με την Εθνική;

Ακριβώς πέντε μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό –είχε φύγει 21 Ιουνίου από τον σύλλογο στον οποίο πρόλαβε να αφήσει το προσωπικό του στίγμα παρά το ολιγόμηνο της εργασίας του– ο σπουδαίος Ρικ Πιτίνο επιστρέφει.

Αλλά αυτή η επιστροφή, όσο και αν χαροποιεί τους φίλους του «Τριφυλλιού», γεννά κάποια ερωτήματα.

Ως γνωστόν, η ασύμμετρη ως τώρα απόδοση των Πρασίνων σε Ελλάδα και Ευρώπη οδήγησε στην απομάκρυνση του Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος είχε κληθεί να διαδεχθεί τον Αμερικανό και να διαχειριστεί ένα υλικό με περιορισμένο μπάτζετ, σε σχέση με τους άλλους κραταιούς συλλόγους της Euroleague.

Τώρα ο Πιτίνο θα πρέπει με αυτό το έμψυχο δυναμικό να κάνει ένα ακόμη θαύμα και να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε διάκριση στη Euroleague, με πρώτο στόχο την πρόκριση στην οκτάδα, όπου είχε φτάσει και πέρυσι.

Θα τα καταφέρει ο 67χρονος γκουρού του κολεγιακού μπάσκετ ξανά; Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αφεντικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το πιστεύει και του έδωσε τα κλειδιά της ομάδας.

Excited to be returning to @paobcgr. Awesome guys to coach and it will keep me closer to the talent with the National team.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 20, 2019