Ο Νετανιάχου υπόσχεται «σκληρή απάντηση» στη Χεζμπολάχ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε εκ νέου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ θα δώσει «σκληρή απάντηση» στη Χεζμπολάχ, την τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου την οποία κατηγορεί για το πυραυλικό πλήγμα του Σαββάτου στο χωριό Ματζντάλ Σαμς που σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους από την κοινότητα των Δρούζων.

«Τα παιδιά αυτά είναι δικά μας παιδιά (…). Το κράτος του Ισραήλ δεν θα αφήσει, και δεν μπορεί να αφήσει, να περάσει αυτό. Η απάντησή μας θα έρθει και θα είναι σκληρή» τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατά την επίσκεψή του σε αυτό το χωριό, στο προσαρτημένο από το Ισραήλ Υψίπεδο του Γκολάν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο πύραυλος που σκόρπισε τον θάνατο στο Ματζντάλ Σαμς εκτοξεύτηκε από τη σιιτική τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στον γειτονικό Λίβανο, η οποία ωστόσο αρνείται ότι είχε κάποια ανάμιξη στο πλήγμα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, ενώ πυρά εξαπέλυσε και κατά της Τεχεράνης. «Η Χεζμπολάχ, με την υποστήριξη του Ιράν, εκτόξευσε έναν ιρανικό πύραυλο που έκοψε το νήμα της ζωής 12 αγοριών και κοριτσιών που έπαιζαν ποδόσφαιρο εδώ και που, δυστυχώς, δεν κατάφεραν να φτάσουν σε καταφύγιο» σημείωσε.

Το ίδιο απόγευμα έγινε γνωστό ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της χώρας εξουσιοδότησε τον Νετανιάχου και τον υπουργό Αμυνας να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε και πώς θα αντιδράσουν, τη στιγμή που οι Δυτικές κυβερνήσεις, καθώς και χώρες της περιοχής, προέτρεπαν το Τελ Αβίβ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Σημειώνεται πως την επίσκεψη Νετανιάχου στην περιοχή αποδοκίμασαν πολλοί από τους κατοίκους της, με ορισμένους να εκφράζουν την οργή τους εναντίον των Αρχών επειδή «τους εγκατέλειψαν» και δεν απέτρεψαν το χτύπημα.

Είχε προηγηθεί, σε φορτισμένο κλίμα, η κηδεία του δωδέκατου θύματος, ενός μικρού αγοριού. Οι δέκα από τους νεκρούς είχαν κηδευτεί την Κυριακή στη μικρή αυτή πόλη των Δρούζων και ο ενδέκατος στον μικρό οικισμό Εΐν Κουνίγια. Τα θύματα ήταν ηλικίας 10 έως 16 ετών, σύμφωνα με απολογισμό των τοπικών Αρχών.

Εκτός από τα 12 θύματα, δεκάδες είναι αυτοί που τραυματίστηκαν από τη ρουκέτα που ερρίφθη το Σάββατο στο γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού, την ώρα που εκεί βρίσκονταν πολλοί νέοι και παιδιά.

Families whose children were killed at a soccer pitch by a rocket launched across Lebanon’s border with Israel react before the funeral in Majdal Shams, a Druze village in the Israeli-occupied Golan Heights, July 28 2024. REUTERS/Ammar Awad pic.twitter.com/ZAHjmZ0BQT

— Idrees Ali (@idreesali114) July 29, 2024