«Ωρα μηδέν» για Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία 12 παιδιών σε χωριό των Δρούζων

Χιλιάδες μαυροφορεμένοι συγκεντρώθηκαν στο χωριό των Δρούζων, στα Υψίπεδα του Γκολάν, την Κυριακή, για να θρηνήσουν τα θύματα της επίθεσης με ρουκέτα που έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου και σκότωσε 12 παιδιά.

Οι γυναίκες φορούσαν λευκά μαντήλια και οι γέροντες κόκκινα και λευκά τουρμπάνια. Εφτασαν στην ορεινή πόλη με μεγάλες αυτοκινητοπομπές και λεωφορεία από τα Υψίπεδα του Γκολάν και το βόρειο Ισραήλ.

Οι Δρούζοι είναι μια αραβική εθνοτική ομάδα με τη δική τους μονοθεϊστική πίστη, ξεχωριστή από το Ισλάμ, τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Μια πίστη που υποστηρίζει την ενότητα του Θεού, την αιωνιότητα της ψυχής και τη μετενσάρκωση.

Δώδεκα σώματα παιδιών και εφήβων κείτονταν στο κέντρο της αίθουσας. Σκοτώθηκαν, ενώ έπαιζαν ποδόσφαιρο, το βράδυ του Σαββάτου, από ρουκέτα που φέρεται να εκτόξευσε η Χεζμπολάχ, η τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στο Λίβανο.

Αλλοι 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με 19 εξ αυτών να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

Οπως περιγράφει ο δημοσιογράφος των Sunday Times, οι πενθούντες κάθισαν σιωπηλοί σε μακριές σειρές από πλαστικές καρέκλες κατά μήκος των απότομων δρόμων. Mια κοινότητα που παρασύρθηκε σε μια σύγκρουση στην περιοχή που βρίσκεται πια στα όρια της κλιμάκωσης, μετά από το θανατηφόρο χτύπημα.

Από σεβασμό προς τους γέροντες δεν υπήρχαν ισραηλινές σημαίες ή κραυγές για εκδίκηση γύρω από την νεκρική πομπή. Αλλά ανάμεσα στους νεότερους κατοίκους, που εξακολουθούσαν να περιφέρονται γύρω από τον μικρό κρατήρα και τα καμένα ποδήλατα δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, υπήρχαν εκείνοι που ζητούσαν εκδίκηση.

«Περιμένουμε από το κράτος μας να μας προστατεύσει και να τιμωρήσει τη Χεζμπολάχ», είπε ένας από αυτούς στους Times.

Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο μέλη της μικρής εθνοθρησκευτικής ομάδας των Δρούζων.

Τον τελευταίο αιώνα τα σύνορα που χαράχτηκαν στην περιοχή, πρώτα από τη Βρετανία και τη Γαλλία και στη συνέχεια στους πολέμους μεταξύ του Ισραήλ και των αράβων γειτόνων του, τους διαμοίρασαν σε τρεις χώρες: Ισραήλ, Λίβανο και Συρία.

“Get out of here, murderer! You came here to dance on the blood of our children!”

Syrian residents of Majdal Shams village in the occupied Golan Heights kick out Israeli Finance Minister, Smotrich.

This is what Israeli media doesn’t want you to see.

pic.twitter.com/meo7CkcONP

— sarah (@sahouraxo) July 28, 2024