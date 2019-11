Ο Mikeius, που έκανε την επιστήμη κουλ, τώρα και συγγραφέας

O Mikeius ήταν ένας από τους πρώτους αστέρες του ελληνικού YouTube. Ήταν μία ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς, όπως και πολλά άλλα ρεύματα, κατάφερε να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις νεότερες ηλικίες, την ώρα που οι μεγαλύτεροι δεν ήξεραν καν ή αγνοούσαν την ύπαρξη του.

Παρότι πρωτοποριακός για τα ελληνικά μέτρα η πρώτη του εκπομπή, το «ΜΠΡΑΦ» είναι ορόσημο για τις παλαιότερες εποχές του Youtube. Ήταν τολμηρή, έβγαινε αφιλτράριστη και σου τρυπούσε τα αυτιά. Σου έκανε έντονη εντύπωση, αρνητική ή θετική και για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, έγινε δημοφιλής στους νέους, ενώ πέρασε απαρατήρητη από πολλούς άλλους .

Παράλληλα, το ύφος του «ΜΠΡΑΦ», με τις βλασφημίες και τις εικόνες του δείχνει γιατί το ΥouΤube κατάφερε να ανταγωνίζεται την τηλεόραση για την προσοχή των νεοτέρων ηλικιών: γιατί επέτρεπε σε εκπομπές σαν το «ΜΠΡΑΦ» να γίνουν ευρέως γνωστές, ενώ δεν θα έφταναν ποτέ ούτε καν κοντά σε ένα τηλεοπτικό στούντιο.

Τα χρόνια πέρασαν και το YouΤube άλλαξε, μαζί και ο Mikeius, χωρίς απαραίτητα οι δύο αυτές εξελίξεις να συνδέονται. Το YouΤube έπρεπε ή μάλλον, αναγκάστηκε να γίνει πιο φιλικό προς του διαφημιστές, ενώ ο Μιχάλης μεγάλωσε και οι ιδέες άρχισαν να λιγοστεύουν, όπως είχε πει στο Protagon.

Έτσι, όπως και η πλατφόρμα που τον έκανε ευρέως γνωστό, μεταλλάχθηκε και κατάφερε ίσως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της καριέρας του, κάτι που δεν έχουν καταφέρει πολλοί άλλοι που είχαν αντίστοιχη απήχηση στα νεανικά κοινά. Αλλαξε, όχι μόνο το περιεχόμενο του αλλά και τον τρόπο παρουσίασης του και δεν έχασε το κοινό του, αλλά το διεύρυνε.

Πριν από σχεδόν ακριβώς δύο χρόνια, κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «What the Fact», στην οποία ο Μιχάλης μιλά και πληροφορεί το κοινό του για ιστορικές στιγμές και γεγονότα που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σχετίζονται με την επιστήμη και επηρεάζουν την ζωή μας. Δεν χρειάζεται, κανείς, να έχει επιστημονικό υπόβαθρο για να παρακολουθήσει το «What the Fact», η εκπομπή δεν απευθύνεται στις ελίτ, αλλά σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ή σε αυτούς που κλίκαραν γιατί είδαν τον τυπά από το «ΜΠΡΑΦ» και δέκα λεπτά αργότερα βγήκαν λίγο έστω πιο σοφοί απ’ ό,τι πριν.



«Αν έχει μία αποστολή η εκπομπή, είναι αυτή: το “κουλ” παιδί της τάξης να μην είναι μόνο αυτός που πετάει αστεία και δεν προσέχει το μάθημα. Το “κουλ” παιδί της τάξης να είναι και αυτός που κάθεται στο πρώτο θρανίο και σηκώνει το χέρι για ερωτήσεις», είχε δηλώσει ο Mikeius.

Κρίνοντας από τον αριθμό των ανθρώπων που συνεχίζουν να παρακολουθούν το «What the Fact», τα καταφέρνει αρκετά καλά. Πλέον, ο Μιχάλης δεν είναι ο ήρωας του Διαδικτύου με τον οποίο διασκεδάζουν τα λυκειόπαιδα. Φυσικά, δεν είναι και πρώτης τάξης σελέμπριτι, όμως έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση και αυτό βοηθάει στο έργο του, που αυτή την στιγμή περιλαμβάνει την μόρφωση και την ψυχαγωγία των νεοτέρων, αλλά και οποιουδήποτε τύχει να πέσει πάνω σε κάποιο βίντεο του.

Από τις 13 Νοεμβρίου, λοιπόν, οι λάτρεις τις γνώσεις και των ωραίων facts μπορούν, επίσης, να διαβάσουν τον Mikeius, στο καινούριο του βιβλίο «What the fact: 39+1 ιστορίες της επιστήμης που θα σου…. ανατινάξουν τον εγκέφαλο», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Στο βιβλίο, ο Mikeius εξηγεί τους πιο απίστευτους επιστημονικούς μύθους αντλώντας παραδείγματα από την φυσική, τη χημεία, τη βιολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και την μηχανική.

Κάποιες από τις ιστορίες που εμφανίζονται αφορούν την ρεαλιστική προσέγγιση μιας εξωγήινης εισβολής, αν μπορεί να έκανε λάθος ο Αϊνστάιν και κατά πόσο το σχέδιο του «κακού» της Marvel, Thanos, για την εξάλειψη του μισού πληθυσμού του πλανήτη έχει κάποια βάση.

Επίσης, το βιβλίο περιέχει βίντεο σε QR code με μήνυμα του Mikeius αποκλειστικά για τους αναγνώστες του.

Έτσι, ο Mikeius, έπειτα από διαδικτυακός παρουσιαστής, «κάφρος» και κωμικός, γίνεται και συγγραφέας. Καθόλου άσχημη σταδιοδρομία για έναν πρωτοστάτη του YouΤube, που σχεδόν μία δεκαετία μετά την εμφάνιση του στο προσκήνιο, συνεχίζει να εξελίσσεται.