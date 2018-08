Ο Γιουσέιν Μπολτ κυνηγά (ακόμη) το ποδοσφαιρικό του όνειρο

Εχοντας αποσυρθεί από τους στίβους από το 2017, ο μεγαλύτερος σπρίντερ όλων των εποχών και οκτώ φορές χρυσός ολυμπιονίκης, Γιουσέιν Μπολτ, συνεχίζει να κυνηγά το όνειρό του για μία νέα καριέρα, αυτή τη φορά ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Μετά από μία σειρά αποτυχημένων προσπαθειών στην Ευρώπη (προπονήσεις με Ντόρτμουντ στη Γερμανία, στη Στρομγκόσετ στη Νορβηγία κ.α. ), επόμενος σταθμός για τον Γιουσέιν είναι η Αυστραλία όπου θα παλέψει να πείσει για τις ικανότητες του στη μπάλα (δείτε το βίντεο κάτω) και να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο έφτασε σε συμφωνία με τους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς (ομάδα της Α League της Αυστραλίας) προκειμένου να προπονείται με την ομάδα για όσο διάστημα επιθυμεί.

Όπως διευκρίνισε ο αυστραλιανός σύλλογος ο Μπολτ δεν υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, απλά του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει στις προπονήσεις ώστε να καταφέρει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, πείθοντας για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.

