Ο Δένδιας με τους ομογενείς στην Ουκρανία: επίσκεψη στον Σαρτανά και στη Μαριούπολη

Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι πάντα στο πλευρό των ελλήνων ομογενών, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές, όπως η ένταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στα ρωσοουκρανικά σύνορα, έστειλε μέσω Twitter ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επισκέφθηκε τις πόλεις Σαρτανά και Μαριούπολη, όπου είχε συναντήσεις με ομογενειακούς φορείς και με τοπικούς αξιωματούχους.

O κ. Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Μαριούπολη, ενημερώθηκε για την κατάσταση ασφαλείας.

During a visit at the premises of the @OSCE_SMM Mariupol office, I was briefed on the security situation on the ground and the Mission’s work. pic.twitter.com/2Ujp7i9DeU

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2022