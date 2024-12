Νότια Κορέα: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο αεροσκάφος πριν από την πτήση – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Εντείνονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους της της Jeju Air στη Νότια Κορέα την Κυριακή, στην οποία 181 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μόλις δύο διασώθηκαν, με τις Αρχές να καλούνται να εξηγήσουν πώς το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο.

Οι οικογένειες των θυμάτων –175 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος– παρέμειναν στο διεθνές αεροδρόμιο Μουάν, στο σημείο της τραγωδίας, για να απαιτήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους αρμόδιους, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει τους κανονισμούς που αφορούν τον τσιμεντένιο τοίχο κοντά στον διάδρομο προσγείωσης, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τον μεγάλο αριθμό θανάτων.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει επιστρατεύσει επιπλέον προσωπικό και θα χρησιμοποιήσει ταχείες συσκευές ανάλυσης DNA για να επιταχύνει την ταυτοποίηση πέντε σορών. Ολα τα υπόλοιπα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί, αν και οι περισσότερες σοροί την Τρίτη εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε προσωρινό νεκροτομείο στο αεροδρόμιο.

Την ίδια στιγμή, τα ακριβή αίτια της συντριβής παρέμεναν άγνωστα. Οι αρχικές εκτιμήσεις επικεντρώνονταν στην εκδοχή της σύγκρουσης του αεροσκάφους με πουλιά, αν και ορισμένοι ειδικοί δεν πιστεύουν ότι ένα τέτοιο περιστατικό –όχι ασυνήθιστο στην αεροπορία– θα ήταν ικανό να εμποδίσει τον πιλότο να χρησιμοποιήσει τους τροχούς προσγείωσης του Boeing 737-800 καθώς προσέγγιζε τον διάδρομο.

Πέρα από τις συγκρούσεις με πουλιά, οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν κάποια από τα συστήματα ελέγχου του αεροσκάφους είχαν απενεργοποιηθεί, καθώς και γιατί ο πιλότος φαινόταν να προσπαθεί να προσγειωθεί τόσο σύντομα μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος, εξοπλισμένο με δύο κινητήρες CFM 56-7B26, φαινόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα όταν ο πιλότος επιχείρησε «προσγείωση με την κοιλιά».

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα λόγο που θα ανάγκαζε μια τέτοια προσγείωση», δήλωσε ο Τζον Νανς, ειδικός στην αεροπορική ασφάλεια και πρώην στρατιωτικός και εμπορικός πιλότος που πετούσε με 737 για την Alaska Airlines.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jeju Air, Κιμ Γι-μπε, δήλωσε ότι η ομάδα συντήρησης δεν είχε εντοπίσει προβλήματα με το αεροσκάφος κατά την επιθεώρηση πριν από την απογείωση την Κυριακή.

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, ο Κιμ δήλωσε ότι δεν είχαν εντοπιστεί ανωμαλίες στο σύστημα προσγείωσης, το οποίο δεν κατάφερε να λειτουργήσει καθώς το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Μουάν. «Το ερώτημα εάν το σύστημα προσγείωσης λειτουργούσε σωστά σχετίζεται με την έρευνα του ατυχήματος», είπε.

Πρόσθεσε ότι η αεροπορική εταιρεία θα μειώσει τις χειμερινές υπηρεσίες της κατά 10-15% και θα προσπαθήσει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Αυξάνονται στο μεταξύ οι επικρίσεις και για τη διάταξη του αεροδρομίου Μουάν, με ειδικούς της αεροπορίας να αναρωτιούνται γιατί ένας μεγάλος φράχτης από σκυρόδεμα είχε κατασκευαστεί σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από το τέλος του διαδρόμου προσγείωσης.

Ο σχεδιασμός του διαδρόμου δεν πληρούσε τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας, οι οποίες αποκλείουν οποιαδήποτε συμπαγή κατασκευή σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από το τέλος του διαδρόμου, ισχυρίστηκε ο Τζον Κοξ, διευθύνων σύμβουλος της Safety Operating Systems και πρώην πιλότος 737.

Οι νεκροί θεωρείται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν η πτήση 7C2216 της Jeju Air, που έφτανε από τη Μπανγκόκ, συγκρούστηκε με τον φράχτη, εκτοξεύοντας επιβάτες στους γύρω αγρούς.

🚨BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/0tNmdZSaRr

— Planesanity (@planesanity) December 29, 2024