Νότια Κορέα: Συνετρίβη αεροσκάφος με 181 επιβαίνοντες – δύο άτομα διασώθηκαν

Ενας άνδρας και μία γυναίκα ανασύρθηκαν ζωντανοί, σοβαρά τραυματίες, από το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους της νοτιοκορεατικής Jeju Air με 181 επιβαίνοντες, που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Μουάν, της Νότιας Κορέας.

Το αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς, έπεσε πάνω σε περίφραξη και ανατινάχτηκε.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Επισήμως, η πυροσβεστική είχε καταμετρήσει 151 νεκρούς, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η τραγωδία οφειλόταν στο ότι το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-8AS, συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα των τροχών.

South Korea is facing its worst domestic civil aviation disaster after Boeing 737-800 with 175 passengers and six crews skidded off the runway and hit wall at Muan airport. Fire authorities say that among the people aboard all but two are presumed dead after the aircraft crashed.… pic.twitter.com/frf8MCgJEO

— NewsX World (@NewsX) December 29, 2024