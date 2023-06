«No Jets for Turkey» σε Κογκρέσο και Μπλίνκεν

Το γνωστό σύνθημα «No Jets for Turkey» επαναλαμβάνουν αμερικανοί βουλευτές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε επιστολή τους προς τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής, Μάικλ Μακόλ, και τον Δημοκρατικό επικεφαλής της μειοψηφίας, Γκρέγκορι Μικς.

Οπως υπογραμμίζουν το μπλόκο στην πώληση των F-16 στην Τουρκία πρέπει να παραμείνει έως ότου η αμερικανική κυβέρνηση πιστοποιήσει ότι τα μαχητικά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Οι βουλευτές στους οποίους απευθύνεται η επιστολή, αποτελούν δύο από τους τέσσερις νομοθέτες που πρέπει να δώσουν το «πράσινο φως» προκειμένου το Κογκρέσο να εγκρίνει την αμυντική σύμβαση για τα F-16 που θέλει να αποκτήσει η Τουρκία. Οι άλλοι δύο νομοθέτες είναι οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Τζιμ Ρις, οι οποίοι διευθύνουν την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Κρις Παπας, Νικόλ Μαλλιωτακης, Ντίνα Τίτους και Μπράντλεϊ Σνάιντερ – ηγετικά στελέχη της Ομάδας Ελληνικών Θεμάτων και της Ομάδας για την Ελληνική και Ισραηλινή Συμμαχία στη Βουλή των Αντιπροσώπων- και σε αυτή από τη μία καλωσορίζουν από τη μια πλευρά τη πρόσφατη ηρεμία που παρατηρείται στο Αιγαίο, από την άλλη ωστόσο, σημειώνουν ότι η Αγκυρα επιμένει στην ίδια αναθεωρητική πολιτική, η οποία εκφράζεται από το casus belli αλλά και από την προώθηση του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας» που περιλαμβάνει επεκτατικές αξιώσεις εναντίον της Ελλάδας.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι αμερικανοί βουλευτές επισημαίνουν στην επιστολή τους ότι «εναπόκειται στην κυβέρνηση να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα F-16 που παρέχονται από τις ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ για την παραβίαση της κυριαρχίας ενός άλλου, ιδιαίτερα με δεδομένο τον πολύ πραγματικό κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο. Χωρίς πιστοποίηση από την κυβέρνηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αμερικανικά όπλα εναντίον της Ελλάδας, το Κογκρέσο πρέπει να εμποδίσει τη μεταφορά αυτών των όπλων στην Τουρκία».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρόσφατου αμυντικού προϋπολογισμού η Βουλή ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία (73%) μια τροπολογία που έθετε τους συγκεκριμένους λογικούς περιορισμούς στη δυνατότητα της κυβέρνησης να πωλήσει μαχητικά F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία.

Μεγάλη εν τω μεταξύ είναι η κινητοποίηση και της ομογένειας για το θέμα. Σε επιστολή τους προς τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, οι ομογενειακές οργανώσεις απαριθμούν τον αντισυμμαχικό τρόπο με τον όποιο η Αγκυρα έχει χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο στόλο των μαχητικών της.

Οπως αναφέρεται στην επιστολή, τα τουρκικά μαχητικά έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποσταθεροποιήσουν την ευρύτερη περιοχή, να υπονομεύσουν τα συμφέροντα της Δύσης στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, και να απειλήσουν βασικούς συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Grand coalition of Hellenic American organizations to @SecBlinken: if it isn’t guaranteed that new F-16s do not pose threat to Greece’s security interests, territorial integrity and sovereignty, there should be #NoJetsForTurkey pic.twitter.com/aSc0jwrMMo

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) June 8, 2023