Μητσοτάκης στη συνάντηση της Ρώμης: Η Ελλάδα θα ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο που καταστράφηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Μαριούπολη, το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία και πόλη-σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της τετραμερούς σύσκεψης στη Ρώμη με τους ομολόγους του της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε εκ νέου τον αποτροπιασμό του για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και ειδικά στη Μαριούπολη, υπογραμμίζοντας το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας των ομογενών μας στην περιοχή, ενώ χαρακτήρισε τη Μαριούπολη ως «σύμβολο αντίστασης στη ρωσική επιθετικότητα».

«Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης ως μια έμπρακτη στήριξη στην Ουκρανία όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες», δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022