Μήνυσε πάνω από 50 γυναίκες επειδή δημοσιοποίησαν κακές εμπειρίες μαζί του

Η Κέλι Γκίμπονς γνώρισε τον Στιούαρτ Λούκας Μάρεϊ σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Αντάλλασσαν μηνύματα για μερικές εβδομάδες και είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία πριν αποφασίσει ότι τελικά δεν ήθελε να τον συναντήσει προσωπικά.

Εναν χρόνο αργότερα, ωστόσο, τον γνώρισε στην πραγματική ζωή, όταν εκείνος εμφανίστηκε στην εξώπορτά της με μια μήνυση 2,6 εκατ. δολαρίων.

Η Γκίμπονς είναι κατηγορούμενη, μαζί με περισσότερες από άλλες 50 γυναίκες, καθώς ο Μάρεϊ ισχυρίζεται, σύμφωνα με τους Times, ότι κατέστρεψαν την ερωτική του ζωή, αμαύρωσαν τη φήμη του και του κόστισαν εκατομμύρια χαμένες ευκαιρίες εργασίας.

Στο επίκεντρο της μήνυσης βρίσκεται μια ομάδα του Facebook που ονομάζεται «Are We Dating The Same Guy?» («Βγαίνουμε με τον ίδιον άντρα;»). Εκεί, οι γυναίκες μπορούν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για άνδρες που μπορεί να είναι «ψεύτες, απατεώνες, κακοποιοί» ή απλώς «τοξικοί». Η πρώτη τέτοια ομάδα ιδρύθηκε για γυναίκες στη Νέα Υόρκη το 2022. Υπάρχουν πλέον πάνω από 200 μόνο στις ΗΠΑ.

Το παράρτημα του Λος Αντζελες, το οποίο αριθμεί περίπου 52.000 μέλη, είναι αυτό στο οποίο πήγε η Γκίμπονς για να μοιραστεί τις λεπτομέρειες της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μάρεϊ το 2022. Είπε ότι ήταν αγενής στο αρχικό τους τηλεφώνημα, τον Φεβρουάριο του 2022, και ότι ήθελε να προειδοποιήσει άλλες γυναίκες. «Δεν θα ήθελα κάποια φίλη μου να βγει με έναν τέτοιον άντρα», είπε σε συνέντευξή της.

Η ανάρτησή της γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον στο γκρουπ, το οποίο εκείνη την εποχή είχε περίπου 10.000 μέλη. Αλλες γυναίκες άρχισαν σύντομα να μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες για τον Μάρεϊ. Η μία ανέβασε ένα στιγμιότυπο οθόνης της αλληλεπίδρασής της μαζί του, μια άλλη αφηγήθηκε λεπτομέρειες ενός ραντεβού. Αλλοι απλώς έγραψαν τις δικές τους απόψεις, άφησαν σχόλια και emojis.

Το ενδιαφέρον έσβησε ύστερα από λίγες εβδομάδες, αλλά όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση στοχοποιούνται στη μήνυση. Εννέα από τις γυναίκες κατονομάζονται, με την Γκίμπονς ως βασική κατηγορούμενη και τις υπόλοιπες να αναφέρονται ως «Does 1-50» (άγνωστες 1-50). Η μήνυση κατηγορεί τις γυναίκες –οι περισσότερες από τις οποίες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους– ότι «συνωμότησαν για να βλάψουν τη φήμη του ενάγοντος» και ότι έκαναν διακρίσεις εναντίον του ως άνδρα επειδή δεν μπόρεσε να εγγραφεί στην ομάδα του Facebook, που απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, και να απαντήσει στους ισχυρισμούς.

Ο Μάρεϊ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, αλλά ζήτησε από τους Times να αναφέρουν τον συνδρομητικό λογαριασμό του στο SickoScoop και τον διαδικτυακό έρανο που κάνει για να εξασφαλίσει τα νομικά του έξοδα. Στη σελίδα, η οποία σήμερα φαίνεται να έχει κατέβει, πολλοί άνδρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Μάρεϊ, αποκαλώντας τον ήρωα.

Ο Μάρεϊ παρέδωσε ο ίδιος την κλήση σε μερικά από τα σπίτια. Η Γκίμπονς είπε: «Τον Δεκέμβριο, ανακάλυψα μια στοίβα χαρτιά στην πόρτα μου. Ηταν η κλήση για να πάω στο δικαστήριο».

Είπε ότι ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της το βίντεο από την κάμερα της εξώπορτας, που έδειχνε τον Μάρεϊ και ένα άλλο άτομο να αφήνουν τα χαρτιά. «Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά: αυτός ο άντρας ήξερε πού μένω», είπε. «Ηταν απόκοσμο».

Η περίπτωση είναι ασυνήθιστη αλλά όχι πρωτόγνωρη στις ΗΠΑ. «Οποιοσδήποτε στην Αμερική μπορεί να υποβάλει αστική αγωγή», είπε στους Times ο Ερικ Σίβερσον, ο οποίος έχει εμπειρία 22 ετών ως δικηγόρος σε υποθέσεις δυσφήμησης με έδρα στο Μπέβερλι Χιλς. «Το μόνο που χρειάζεστε είναι 400 δολάρια».

Αρκετές από τις γυναίκες είπαν ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα και χρειάζεται να παίρνουν μεγάλες άδειες από τις δουλειές τους για να διαχειριστούν την υπόθεση. Η Βανέσα Βαλντές, μια άλλη κατηγορούμενη, είπε ότι ένιωθε ότι κάποιος προσπαθεί να την «πνίξει στη γραφειοκρατία». Είπε: «Θέλουν αντίγραφα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας, γραπτά μηνύματα και κάθε ομαδική συνομιλία που είχαμε ποτέ. Ζητάνε επίσης αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, διευθύνσεις email ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε καν. Είναι υπερβολικά ευρύ και άσχετο».

Ολα αυτά τούς έχουν κοστίσει πολλά χρήματα. Τώρα έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμό GoFundMe, όπου αναζητούν βοήθεια για να πληρώσουν τα νομικά τους έξοδα. Μερικές από τις γυναίκες αντεπιτίθενται επίσης μέσω των δικαστηρίων, κάνοντας τις δικές τους αγωγές. Η Βαλντές έκανε πρόταση απόρριψης της υπόθεσης για λόγους ελευθερίας του λόγου.

«Σκέφτηκα, πώς μπορεί να μου κάνει μήνυση; Δεν είπα τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο πέρα από την εμπειρία μου», είπε η Γκίμπονς για την αρχική της αντίδραση στη νομική υπόθεση. Τώρα θεωρεί απαραίτητο να βοηθήσει τις άλλες γυναίκες. «Είναι απίστευτα αγχωτικό και χρονοβόρο, αλλά αξίζει να το κάνεις».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News