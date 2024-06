Μεγάλη επίθεση των Ουκρανών στη Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήρια και ραντάρ

Ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν τέσσερα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, καθώς και σταθμούς ραντάρ και άλλους στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, στο πλαίσιο μεγάλης επίθεσης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει κατά πολύ φέτος τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να επιτίθεται σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τις οποίες θεωρεί θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους, καθώς τροφοδοτούν τα ρωσικά στρατεύματα κατά την εισβολή τους στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν 28 μήνες.

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν στα διυλιστήρια πετρελαίου στο Αφίπσκι, το Ιλσκι, το Κρασνοντάρ και το Αστραχάν», ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με δήλωσή τους στην εφαρμογή Telegram.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως κατέρριψαν σήμερα 70 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ και άλλο ένα πάνω από τη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Πηγή στις υπηρεσίες πληροφοριών στο Κίεβο δήλωσε στο Reuters ότι τα διυλιστήρια στο Αφίπσκι, το Ίλσκι και το Κρασνοντάρ παράγουν καύσιμα για το ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και ότι η επιχείρηση με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που τα στοχοθέτησε, πραγματοποιήθηκε από κοινού με την υπηρεσία ασφαλείας SBU.

«Η ζημιά σ’ αυτά τα διυλιστήρια θα περιπλέξει σημαντικά την επιμελητεία της τροφοδοσίας σε καύσιμα, καθιστώντας την πιο δαπανηρή και χρονοβόρα, καθώς θα πρέπει να γίνεται από άλλα διυλιστήρια», δήλωσε η πηγή.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν επίσης ότι στοχοθέτησαν σταθμούς ραντάρ και κέντρα ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών στην περιφέρεια Μπριάνσκ και στην κατεχόμενη Κριμαία. Στη δήλωση δεν προσδιορίζεται τι ακριβώς είναι αυτά τα κέντρα.

A satellite image of the fire that broke out at the Platonovskoye oil depot in Russia’s Tambov Oblast after a drone attack was released by the Russian service.https://t.co/VxKTlifkjq

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) June 21, 2024