Στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνεται χαμός –απότοκο, ας μη γελιόμαστε, του δυσμενούς αποτελέσματος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, όπου το κόμμα συνέχισε την καθοδική του πορεία και οι στόχοι που είχαν τεθεί από την ηγεσία δεν επετεύχθησαν–, αλλά ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει τη ζωή του: που σημαίνει ότι κάνει ένα ακόμη ταξιδι στις ΗΠΑ, παρέα με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ, και συμμετέχει σε φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις.

Οπως έγινε γνωστό, λοιπόν, την Πέμπτη ο κ. Κασσελάκης παρευρέθη με τα του συζύγου, σε εκδήλωση που διοργάνωσε στο Σικάγο το Ίδρυμα Hippocratic Cancer Research Foundation (HCRF) με θέμα την πρόληψη του καρκίνου, κατόπιν πρόσκλησης από την πρόεδρο του Ιδρύματος, Ελένη Μπούση.

Τη σχετική ανάρτηση έκανε ο γιατρός Λεωνίδας Πλατανιάς.

At the Hippocratic Foundation event with Chair Eleni Bousis, and the Greek Opposition leader ⁦@skasselakis⁩ and Tyler MacBeth who came to Chicago to participate to the HCRF event.

⁦@LurieCancer⁩ pic.twitter.com/8myMIPnHbx

— Leonidas Platanias, MD (@LeonidasPlatan1) June 21, 2024