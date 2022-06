Μακρόν: Επετεύχθη συμβιβασμός στη διαμάχη Σκοπίων – Σόφιας

Την πεποίθηση ότι βρέθηκε μία συμβιβαστική λύση στη διαμάχη μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την ΕΕ, εξέφρασε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Για το θέμα της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας (στην ΕΕ) συνεχίσαμε τις διαβουλεύσεις μας με τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, καθώς η δέσμευσή μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα πρώτα κεφάλαια με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Στη βάση αυτών των διαβουλεύσεων είμαι πεπεισμένος ότι βρήκαμε μια συμβιβαστική λύση που ανταποκρίνεται στις ευαισθησίες καθενός. Προς το συμφέρον της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, αποδεκτή από όλους» δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο συμβιβασμός αυτός θα γίνει αποδεκτός και από τις δύο πλευρές, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ. «Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας και ο πρωθυπουργός ήδη επιβεβαίωσαν ότι αποδέχονται την πρόταση. Η αποδοχή θα απαιτήσει διαβουλεύσεις στα Σκόπια. Αυτή η λύση φέρει ασφάλεια, προβλεψιμότητα και βεβαιότητα για την υπέρβαση των διαφωνιών που έχουν κληροδοτηθεί από το παρελθόν», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, σε ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι έλαβε μία σχετική πρόταση από τη γαλλική προεδρία της ΕΕ για το θέμα αυτό. «Η πρόταση αυτή αποτελεί βάση για να ξεκινήσουν ευρείες διαβουλεύσεις στο εσωτερικό, πρώτα εντός του κυβερνητικού συνασπισμού και στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή και την αντιπολίτευση, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη χώρα. Οπως υποσχεθήκαμε, την απόφαση αυτή που αφορά το μέλλον μας θα τη λάβουμε από κοινού, σύμφωνα με τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας και όλων των πολιτών της», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Η γαλλική προεδρία της ΕΕ, πριν από δύο εβδομάδες κατέθεσε μία πρόταση για την επίλυση των διαφορών μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τη Βουλή και από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, ενώ απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας στην «υφιστάμενη μορφή της».

Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Στέβο Πεντάροφσκι σε δηλώσεις του πριν από λίγο από τη Μαδρίτη, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι η γαλλική προεδρία της ΕΕ (η οποία ολοκληρώνεται σήμερα) υπέβαλε μία «τροποποιημένη πρόταση», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο είναι «πολύ καλύτερη» για τη Βόρεια Μακεδονία, σε σχέση με την αρχική πρόταση.

Υπενθυμίζεται πως η Βουλγαρία εδώ και ενάμισι χρόνο παρεμποδίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ λόγω ανοιχτών εθνικών, γλωσσικών και ιστορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των Σκοπίων και έχει οδηγήσει στην ψύχρανση των σχέσεών τους. Η στάση αυτή της Βουλγαρίας «συμπαρασύρει» και την Αλβανία, καθώς η θέση της ΕΕ είναι πως οι υποψηφιότητες των δύο αυτών χωρών πρέπει να προχωρήσουν μαζί και δεν πρέπει να διαχωριστούν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτισε τις προσπάθειες της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ για μια συμφωνία μεταξύ Σκοπίων και Σόφιας και έκανε λόγο για μια «λύση» που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία. «Η λύση αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ: τώρα είναι η ώρα να πούμε “ναι”», πρόσθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Welcome @Europe2022FR solution for an agreement that would pave the way for opening of EU accession talks with North Macedonia.

The solution addresses concerns expressed.

We are the closest we have ever been: now is the time to say yes.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 30, 2022