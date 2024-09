Τουλάχιστον 20 νεκροί στο δεύτερο «κύμα» εκρήξεων στους ασυρμάτους της Χεζμπολάχ

Το νέο κύμα εκρήξεων σε συσκευές του επικοινωνιακού εξοπλισμού της Χεζμπολάχ –αυτή τη φορά, όχι στους βομβητές, αλλά στους ασυρμάτους– στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 450 σε όλο τον Λίβανο την Τετάρτη, επιτείνοντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με φόντο και την ομιλία του επικεφαλής της οργάνωσης που πρόσκειται στο Ιράν το απόγευμα της Πέμπτης. Η Χεζμπολάχ απέδωσε τις εκρήξεις στους βομβητές των μελών της στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, κατηγορία που ο Χασάν Νασράλα αναμενόταν να επαναλάβει στο μήνυμα του προς τους υποστηρικτές του στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, το νέο «κύμα εκρήξεων που προκάλεσε ο εχθρός σε γουόκι-τόκι (…) σκότωσε 20 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 450».

Οι εκρήξεις αυτές ακολούθησαν το μπαράζ εκρήξεων της Τρίτης και την ταυτόχρονη ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ισραήλ πως οι στόχοι του πολέμου εναντίον της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, «επεκτείνονται» και πλέον συμπεριλαμβάνουν την επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων πολιτών που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Βορρά, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Οπως το έθεσε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, χωρίς να αναφερθεί στις εκρήξεις στον Λίβανο, το «κέντρο βάρους» του πολέμου μετακινείται «προς Βορρά», όπου οι φονικές ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ μαίνονται από τον Οκτώβριο, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους και στις δύο πλευρές της μεθορίου σε φυγή.

Την Τρίτη οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών, του συστήματος αποστολής μηνυμάτων που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση, είχαν σκοτώσει ακόμη 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν από 2.750 ως 2.800 άλλους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης οι Αρχές του Ισραήλ δεν είχαν κάνει κανένα σχόλιο για τις εκρήξεις, οι οποίες βρέθηκαν στα πρωτοσέλιδα του ισραηλινού Τύπου. Σύμφωνα όμως με τον Αμος Χαρέλ της εφημερίδας Haaretz, οι εκρήξεις των συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης έχουν πια φέρει «το Ισραήλ και τη Χεζμπολά στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου».

Στην άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της λιβανέζικης διπλωματίας Αμπντάλα Μπου Χαμίμπ εκτίμησε κι εκείνος πως τα παραπάνω συμβάντα προμηνύουν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Thousands of pagers and other electronic devices have exploded across Lebanon, killing at least 21 people, including two children, and injuring thousands.

Using everyday civilian objects as explosive devices puts civilians at grave risk and violates the laws of war. pic.twitter.com/LBqUQrIZav

— Human Rights Watch (@hrw) September 18, 2024