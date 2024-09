Κυρώσεις από ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία κατά του Ιράν: «Προμηθεύει τη Ρωσία με πυραύλους»

Στην καταγγελία πως η Ρωσία έχει παραλάβει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσει προκειμένου να πλήξει την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες, προχώρησε την Τρίτη ο Αντονι Μπλίνκεν, με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να προειδοποιεί ότι η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης απειλεί ευρέως την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο, όπου βρέθηκε τις παραμονής της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε μάλιστα γνωστό πως η Ουάσιγκτον έχει ήδη διαμαρτυρηθεί στο Ιράν για αυτή τη «δραματική κλιμάκωση».

«Η Ρωσία έχει λάβει τώρα αυτούς τους βαλλιστικούς πυραύλους και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Ουκρανία, εναντίον της Ουκρανίας» δήλωσε ο Μπλίνκεν, επικαλούμενος πληροφορίες που, όπως είπε, έχουν κοινοποιηθεί στους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

«Αυτή η εξέλιξη και η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και καταδεικνύει πώς η αποσταθεροποιητική επιρροή του Ιράν φτάνει πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή» προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλωστε, οι δύο χώρες δεν αλληλοϋποστηρίζονται μόνο στον στρατιωτικό τομέα αλλά και σε αυτόν της Τεχνολογίας, με τη Ρωσία να μεταφέρει στο Ιράν τεχνογνωσία για πυρηνικά θέματα, μεταξύ άλλων.

Ο Μπλίνκεν έκλεισε την επίμαχη αναφορά του προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την αεροπορική εταιρεία Iran Air.

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι –ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί την ουκρανική πρωτεύουσα μαζί με τον Μπλίνκεν– χαρακτήρισε κι εκείνος την προμήθεια ιρανικών πυραύλων στη Ρωσία «σημαντική κλιμάκωση».

«Πρόκειται για μια ανησυχητική ενέργεια που βλέπουμε από το Ιράν. Είναι σίγουρα μια σημαντική κλιμάκωση και συντονιζόμαστε» για την αντιμετώπιση της εξέλιξης, συμπλήρωσε.

‘Russia has now received shipments of ballistic missiles from Iran and will likely use them within weeks’, says Antony Blinken.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/IXPdoFKzdv

— Sky News (@SkyNews) September 10, 2024