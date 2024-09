Λίβανος: Εξερράγησαν οι βομβητές μελών της Χεζμπολάχ – Εκατοντάδες οι τραυματίες

Εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων στρατιώτες αλλά και υγειονομικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά την Τρίτη, όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους εξερράγησαν.

Αξιωματούχος της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών συνιστά τη «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» την οποία έχει υποστεί η Χεζμπολάχ στη διάρκεια του πολέμου της με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων ασθενοφόρα έσπευσαν στα νότια προάστια της Βηρυτού εν μέσω γενικευμένου πανικού. Τα νοσοκομεία γέμισαν κόσμο και απηύθυναν εκκλήσεις για αίμα.

Την ίδια ώρα, ακόμη και 30 λεπτά μετά από τις πρώτες εκρήξεις, οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας συνέχισαν να εκρήγνυνται, σύμφωνα με κατοίκους.

«Δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν από έκρηξη των βομβητών τους τόσο στα νότια προάστια της Βηρυτού», προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης, όσο «στον νότιο Λίβανο», μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο κι εκείνο πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ.

Το ρεπορτάζ του Πρακτορείου μίλησε για «ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών μελών της οργάνωσης σε διάφορα προπύργια της» με στελέχη της οργάνωσης να καταγγέλλουν «ισραηλινή πειρατεία».

Το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ANI, με τη σειρά του, έκανε λόγο για ένα «συμβάν ασφαλείας χωρίς προηγούμενο που σημειώθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού καθώς και σε πολλές περιοχές του Λιβάνου», το οποίο αποδόθηκε στον ισραηλινό «εχθρό».

Σε πρώτο χρόνο δεν υπήρχε σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο, παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα ωστόσο με το ANI, «το σύστημα των βομβητών υπέστη πειρατεία μέσω υψηλής τεχνολογίας» που έχει στη διάθεσή του το Τελ Αβίβ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τις υγειονομικές Αρχές της χώρας ήταν πως «τραυματίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι» κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν νεκροί.

Ο ιρανός πρέσβης στον Λίβανο Μοτζτάμπα Αμανί συγκαταλέγεται στους τραυματίες αυτής της «πειρατείας», κατά το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Hospital in Beirut Lebanon presently.

A source in Hezbollah for “Al Arabi Al-Jadid”:

“Israel remotely hacked into Hezbollah’s unique communication devices and blew them up.

There are injured, no deaths have been reported yet.”

Hezbollah communication devices across Lebanon… pic.twitter.com/nPZKMtRMxS

