«Ξεχωριστό κράτος» η Δυτική Αυστραλία λόγω κορονοϊού – κλείνει τα σύνορά της με την υπόλοιπη χώρα

Κλείνει τα σύνορά της με την υπόλοιπη Αυστραλία, το δυτικό τμήμα της χώρας, λόγω της κρίσης του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας.

«Θα γίνουμε κράτος εν κράτει. Η δική μας χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Μακγκάουαν, ανακοινώνοντας ότι από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα), η Δυτική Αυστραλία κλείνει τα σύνορά της με την υπόλοιπη χώρα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η περίπτωση της Δυτικής Αυστραλίας είναι μοναδική, η απομόνωσή μας είναι η καλύτερη άμυνά μας. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας. Γι’αυτό έχουμε πάρει πρωτοφανή μέτρα οριοθέτησης εσωτερικών συνόρων και αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων και της κοινωνικής επαφής», δήλωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε σε όλους να μην έρθουν στην πολιτεία.

«Θέλω το μήνυμά μου να είναι ξεκάθαρο. Αν χρειάζεται να επιστρέψετε σπίτι σας στη Δυτική Αυστραλία, ελάτε αμέσως. Αν είστε από άλλη πολιτεία και σκέφτεστε να μάς επισκεφτείτε, ξεχάστε το», τόνισε, όπως γράφει η Sydney News.

Οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνουν υγειονομικό προσωπικό και προσωπικό σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. μεταφορές, εργαζόμενους με ειδικότητες που δεν είναι διαθέσιμες στη Δυτική Αυστραλία, κυβερνητικούς υπαλλήλους και εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, καθώς και δικαστικούς.

WA's borders to shut from midnight Sunday to stop interstate travellers bringing in COVID-19. @geofparry7 #7NEWS pic.twitter.com/9FKLIQEYS7

— 7NEWS Perth (@7NewsPerth) April 2, 2020