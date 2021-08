«Κουράγιο αδελφές μας»: Ο Βαρουφάκης πανηγυρίζει για την ήττα του ιμπεριαλισμού στο Αφγανιστάν

Μια ανάρτηση του επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, για τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν με την επικράτηση των Ταλιμπάν, προκάλεσε αντιδράσεις. Και μάλιστα διεθνώς, καθώς ο πρώην υπουργός Οικονομικών αποφάσισε να τοποθετηθεί στα αγγλικά –απευθυνόμενος σε ακροατήριο πέρα από το ελληνικό.

Σε αυτή την ανάρτησή του ο κ. Βαρουφάκης προτίμησε να δει (και να πανηγυρίσει για την) ήττα του νεοφιλελεύθερου ιμπεριαλισμού στο Αφγανιστάν, μπροστά από τα τρομακτικά προβλήματα και την εφιαλτική καταπίεση που θα αντιμετωπίσουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν από τους σκοταδιστές ισλαμιστές που μόλις πήραν την εξουσία.

«Την ημέρα που ο φιλελεύθερος-νεοσυντηρητικός ιμπεριαλισμός ηττήθηκε μια για πάντα, οι σκέψεις του ΜέΡΑ25 βρίσκονται δίπλα στις γυναίκες του Αφγανιστάν. Η αλληλεγγύη μας πιθανότατα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτές αλλά είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε, τουλάχιστον προς ώρας. Κουράγιο αδελφές μας!)», έγραψε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 σε μια ανάρτησή του τα μεσάνυχτα.

On the day liberal-neocon imperialism was defeated once and for all, DiEM25's thoughts are with the women of Afghanistan. Our solidarity probably means little to them but it is what we can offer – for the time being. Hang in there sisters!

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 15, 2021