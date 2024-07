Ρωσία: Ουκρανικό χτύπημα με drone σε αποθήκη πετρελαίου στο Κουρσκ

Τρεις δεξαμενές σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας τυλίχθηκαν στις φλόγες ως αποτέλεσμα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένo εναέριο όχημα (drone), δήλωσε την Κυριακή ο προσωρινός κυβερνήτης της Αλεξέι Σμιρνόφ.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί και η φωτιά σε μία από τις δεξαμενές κατασβέστηκε γρήγορα.

Ωστόσο 82 πυροσβέστες και 32 μονάδες εξοπλισμού συμμετέχουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στις άλλες δύο δεξαμενές πετρελαίου, διευκρίνισε ο Σμιρνόφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Last night, drones attacked the Kursk region, igniting an oil depot. Two fires were reported: one in the Medvensky district and another in Kursk. Previously, in February, drones had also attacked this oil depot, causing two fuel tanks to catch fire. pic.twitter.com/JIjw4G6Nxl

