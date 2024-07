Ο Πούτιν απειλεί τις ΗΠΑ με «ψυχροπολεμική κρίση», αν αναπτύξουν πυραύλους στη Γερμανία

Την απειλή ότι η Ρωσία θα ξαναρχίσει την παραγωγή πυρηνικών όπλων μεσαίου βεληνεκούς εφόσον οι ΗΠΑ επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν πυραύλους στη Γερμανία ή αλλού στην Ευρώπη, εξέφρασε την Κυριακή ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αν οι ΗΠΑ θέσουν σε εφαρμογή σχέδια αυτού του είδους, θα θεωρήσουμε τον εαυτό μας απαλλαγμένο από το μονομερές μορατόριουμ που είχε υιοθετηθεί προηγουμένως για την ανάπτυξη δυνατοτήτων πλήγματος μεσαίου και μικρού βεληνεκούς», σημείωσε ο ρώσος πρόεδρος σε ομιλία που εκφώνησε σε ναυτική παρέλαση στην Αγία Πετρούπολη.

Οι εξοπλισμοί αυτού του είδους, βεληνεκούς 500 ως 5.500 χιλιομέτρων, αποτελούσαν κάποτε το αντικείμενο συνθήκης για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (FNI) που είχε υπογραφεί την εποχή της ΕΣΣΔ.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2019 από την συνθήκη αυτή, κατηγορώντας η μια την άλλη ότι δεν σέβεται πια τους όρους της. Η Μόσχα είχε ωστόσο ανακοινώσει ότι δεν θα ξαναρχίσει την παραγωγή πυραύλων αυτού του είδους όσο οι ΗΠΑ δεν προχωρούν στην ανάπτυξή τους στο εξωτερικό.

Ακολούθησε, τον Ιούλιο, η ανακοίνωση της πρόθεσης Αμερικανών και Γερμανών «να αρχίσουν να αναπτύσσουν σποραδικά δυνατότητες πυρός μεγάλου βεληνεκούς» στη Γερμανία το 2026, με την πλευρά των νατοϊκών συμμάχων να αναφέρεται σε πυραύλους SM-6, πυραύλους Tomahawk καθώς και υπερηχητικά όπλα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

«Σημαντικές ρωσικές τοποθεσίες της κρατικής και στρατιωτικής διοίκησης θα βρεθούν στο βεληνεκές αυτών των πυραύλων (…). Ο χρόνος πτήσης αυτών των πυραύλων, που θα μπορούσαν στο μέλλον να εξοπλιστούν με πυρηνικές κεφαλές, ως το έδαφός μας θα είναι περίπου 10 λεπτά» επισήμανε ο Πούτιν.

«Η κατάσταση αυτή φέρνει στη μνήμη τα γεγονότα του Ψυχρού Πολέμου που συνδέονται με την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Pershing στην Ευρώπη» προσέθεσε ο ρώσος πρόεδρος.

