Πρόσβαση στις συνομιλίες χρηστών στο Facebook διεκδικεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να αναγκάσει το Facebook να παραβιάσει την κρυπτογράφηση στη δημοφιλή εφαρμογή του, Messenger, προκειμένου υπηρεσίες ασφαλείας να είναι σε θέση να παρακολουθούν φωνητικές επικοινωνίες στο πλαίσιο ερευνών για εγκλήματα.

Αυτό αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το συγκεκριμένο θέμα.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια.

Βέβαια, οι τρεις αυτές πηγές ανέφεραν στο Reuters πως το Facebook αντιτίθεται στις απαιτήσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης. Την περασμένη Τρίτη, στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για το ζήτημα. Το αμερικανικό δημόσιο ζήτησε, μάλιστα, το Facebook να καταδικαστεί για περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την κυβερνητική απαίτηση παρακολούθησης των χρηστών.

Το ζήτημα φέρεται να προέκυψε στο πλαίσιο των ερευνών πάνω στη συμμορία MS-13, σύμφωνα με μία πηγή.

