Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου – Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ την τρίτη, έπειτα από αναφορές για επεισόδια στην περιοχή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 17:45 το απόγευμα (τοπική ώρα) και άμεσα στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε απόσταση σχεδόν ενός χιλιομέτρου από το σημείο όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Συντηρητικού Κόμματος.

Three people have been injured in a stabbing in Birmingham city centre this evening. Can you help the investigation? pic.twitter.com/2a3AiAWwcg

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του West Midlands δήλωσε ότι δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

«Οι έρευνες είναι σε αρχικό στάδιο και εξετάζεται το οπτικό υλικό από τις κάμερες», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τον τρόμο και τον πανικό έσπειρε ένας άντρας την Τρίτη ο οποίος, κραδαίνοντας ένα μαχαίρι, μπήκε σε τρένο στο Λονδίνο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος -αυτό έλεγαν οι πρώτες πληροφορίες- τραυματίστηκε από την επίθεση που έλαβε χώρα στον σταθμό Hackney Central, στο ανατολικό Λονδίνο.

Πλάνα που κατέγραψαν κάμερες δείχνουν τους επιβάτες τρομαγμένους να εκκενώνουν άρον άρον τον σταθμό.

Hackney Central knife attack: Man stabbed in chest with '12-inch blade' on packed rush hour train https://t.co/Gse86Dvr3t pic.twitter.com/tnc6zFVhhU

Αυτόπτης μάρτυρας έγραψε στο Twittter: «αποφύγετε το Hackney Central. Ένας τύπος έβγαλε μαχαίρι στο τρένο όπου βρίσκομαι και έχει μαχαιρώσει κάποιον. Εντελώς τρομακτικό».

«Είμαστε όλοι τρομαγμένοι. Ο τύπος που μαχαιρώθηκε άρχισε να τρέχει μέχρι που κατέρρευσε. Αιμορραγούσε από το στήθος», έγραψε ένας άλλος επιβάτης.

Officers are appealing for information after a man was stabbed at Hackney Central Overground station at around 6pm this evening.

Anyone with information should contact BTP by texting 61016, or by calling 0800 40 50 40 quoting reference 512 of 02/10. https://t.co/ngIFVMiKnJ pic.twitter.com/BX5pjuaRm1

— British Transport Police (@BTP) October 2, 2018