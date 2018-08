Η Μεγάλη Φυγή από το καθεστώς Μαδούρο

Περιμένουν αργά το βράδυ, μέσα στο κρύο, επί πολλές ώρες, κρατώντας τα παιδιά τους ή τα μωρά τους στην αγκαλιά τους και αναμένοντας το «ναι» των συνοριοφυλάκων που θα τους οδηγήσει εκτός της χώρας, κάπου καλύτερα τέλος πάντων, και σίγουρα όχι στη Βενεζουέλα, την πατρίδα τους, εδώ όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

Κι όταν, τελικά, η διαδικασία ταυτοποίησης τελειώσει και τα σύνορα ανοίγουν, οι άνθρωποι αυτοί -κάθε ηλικίας- δεν περπατάνε απλά: τρέχουν, φορτωμένοι με τα υπάρχοντα τους. Τρέχουν, μαζί με τα παιδιά τους στα χέρια γιατί θέλουν να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και μακρύτερα από το χάος, την εξαθλίωση και τη φτώχεια που έφερε ο υπερπληθωρισμός και η έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων.

Είναι οι χιλιάδες Βενεζουελάνοι που καθημερινά πλέον περνάνε τα σύνορα της χώρας τους με την Κολομβία, την Βραζιλία και το Περού, σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης μακριά από το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Ένας από αυτούς τους χιλιάδες είναι και ο σεφ Φίλιξ Μπαρέτο με την έγκυο γυναίκα του και τον δίχρονο γιο τους. Ξεκίνησαν από το Μαρακάι, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας και μετά κόπων και βασάνων κατάφεραν να περάσουν στην Κολομβία. «Είμαστε στον δρόμο για μια εβδομάδα τώρα. Ξεκινήσαμε με τα πόδια και [τελικά φτάσαμε εδώ] και είδαμε την ανθρώπινη πλευρά της Κολομβίας, που δεν είχαμε δει σε πόλεις της πατρίδας μας όπως η [συνοριακή πόλη] Κουκούτα», λέει στον ανταποκριτή της Repubblica.

Όπως και ο Μπαρέτο, χιλιάδες πολίτες της Βενεζουέλας διασχίζουν καθημερινά την κολομβιανή επικράτεια για να φτάσουν στην άλλη άκρη της Κολομβίας, στην πόλη Ρουμιτσάκα, στα σύνορα με το Περού.

Με το λεωφορείο, με τα πόδια ή με ωτοστόπ, ταξιδεύουν τα 1.500 χιλιόμετρα από τον βορρά στον νότο της Κολομβίας. Ένα ταξίδι σχεδόν 30 ωρών με το αυτοκίνητο, το οποίο για όσους ταξιδεύουν με τα πόδια μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

My report from #Pacaraima last year, just when the migration crisis was beginning. Today there were ugly scenes in the border town: Venezuelans were rounded up and forced out by protesting Brazilians following a violent robbery. https://t.co/CRidht5zES

— Stephen Gibbs (@STHGibbs) August 18, 2018