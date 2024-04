Κίνα: Τέσσερις νεκροί από «πρωτοφανείς» πλημμύρες – 100.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν

Η Κίνα έθεσε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό ένα μέρος του νότιου τμήματος της χώρας εξαιτίας φονικών καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, την πλουσιότερη και πιο πυκνοκατοικημένη της χώρας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Γκουανγκτζόου (Καντόνα).

Ο συναγερμός αυτός στο υψηλότερο επίπεδο ισχύει από τις 11:00 (06:00 ώρα Ελλάδας) στη Σενζέν, ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες στην πόλη των 17,7 εκατομμυρίων κατοίκων, που συνορεύει με το Χονγκ Κονγκ.

Οι αρχές προειδοποίησαν για «πολύ υψηλό» κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών.

Από την Πέμπτη, καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, την πιο πολυάνθρωπη της Κίνας (127 εκατ. κάτοικοι) και εμβληματική της κινεζικής βιομηχανικής ισχύος με τα δεκάδες χιλιάδες εργοστάσιά της που είναι στραμμένα προς τις εξαγωγές.

Η κακοκαιρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ενώ άλλοι 10 αγνοούνται. Οι αρχές έχουν απομακρύνει 100.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Οι βροχοπτώσεις έχουν κάνει τους ποταμούς να φουσκώσουν σε επίπεδο που προκαλεί φόβους για τις «πλημμύρες του αιώνα», προειδοποίησαν την Κυριακή οι αρχές.

Διασώστες αγωνίζονταν σε διάφορες περιοχές της επαρχίας να απομακρύνουν κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, ορισμένοι μεταφέροντας ηλικιωμένους στις πλάτες τους, ενώ και ελικόπτερα αναπτύχθηκαν για τη διάσωση χωρικών που είχαν παγιδευτεί από κατολισθήσεις.

Heavy rainfall has flooded large parts of Guangdong and Jiangxi.

Residents have been stranded at home, while train and traffic has been disrupted.

Jiangxi province has issued an orange alert, the third highest in China's four-tier rainstorm warning system. #chinafloods pic.twitter.com/zwhs5YbblS

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 21, 2024