Νέα πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Εκατομμύρια πολίτες στα καταφύγια

Σειρήνες ήχησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο κεντρικό Ισραήλ, εξαιτίας βλημάτων που εκτοξεύτηκαν στη χώρα από τον Λίβανο. «Εκατομμύρια Ισραηλινοί έσπευσαν σε καταφύγια, καθώς οι σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα» δήλωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Οι σειρήνες ήχησαν μεταξύ άλλων και στο Τελ Αβίβ, το οικονομικό κέντρο του Ισραήλ, κατά την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως «έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εντοπιστούν τοποθεσίες που έχουν πληγεί από τα συντρίμμια ρουκετών».

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δεν καταγράφηκαν σημεία πρόσκρουσης ή τραυματισμοί, εκτός από έναν πολίτη που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να μεταβεί σε καταφύγιο.

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk

Ο IDF ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι καταγράφηκαν τρεις εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο προς το κεντρικό Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν άμεσα τα συστήματα αεράμυνας.

Τα βλήματα αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

In no other country is this considered remotely normal or acceptable. pic.twitter.com/2WVTZvYcDZ

Children take cover in the streets of Central Israel due to rocket sirens!

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το νέα μπαράζ ρουκετών, με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ να απαντούν πλήττοντας θέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης στον Λίβανο, προσέθεσε ο IDF.

Υπενθυμίζεται ότι η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στην αραβική χώρα, στον απόηχο της επιδρομής drone εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Footage right now from Tel Aviv, Israel after missile(s) were fired from Lebanon. Nearly 2 millions settlers are now hiding and heading to shelters in Tel Aviv & surrounding areas.

Israeli HFC: Sirens have been activated in more than 182 locations throughout Israel. pic.twitter.com/5cv4rYZshB

