Η Χεζμπολάχ απειλεί με νέες «περίπλοκες» επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ ότι θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον του στην περίπτωση που ο ισραηλινός στρατός συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, μετά το χθεσινό πλήγμα με drones εναντίον εκπαιδευτικής βάσης του στρατού, νότια της Χάιφα, που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε περισσότερους από 50 ανθρώπους.

Πρόκειται για το πιο φονικό πλήγμα που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο.

Σε ανακοίνωσή της η τρομοκρατική οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν και είναι σύμμαχος της Χαμάς, «υποσχέθηκε στον εχθρό» ότι η επίθεση «νότια της Χάιφα δεν είναι παρά μια “πρόγευση” αυτού που τον περιμένει, αν αποφασίσει να συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον του λαού μας».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν και επτά στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε κέντρο εκπαίδευσης της ταξιαρχίας Γκολάνι στην Μπινγιαμίνα, νότια της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την United Hatzalah, μια οργάνωση εθελοντών διασωστών, από την επίθεση τραυματίστηκαν περισσότεροι από 60 άνθρωποι.

#BREAKING IDF says 4 of its soldiers were killed and 7 were seriously injured following Hezbollah strike on the training base of the Golani Brigade in Binyamina, south of Haifa. pic.twitter.com/oQEGfQUfXa

— Clash Report (@clashreport) October 13, 2024