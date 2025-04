Ουκρανικό: Απειλές Ρούμπιο για διακοπή της αμερικανικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας

Οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας εκτός κι αν υπάρξουν σύντομα σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε την Παρασκευή ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας στο Παρίσι ύστερα από συνάντηση με ευρωπαίους και ουκρανούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ενδιαφέρεται για μια συμφωνία αλλά έχει πολλές άλλες προτεραιότητες σε όλο τον κόσμο και σκοπεύει να προχωρήσει παρακάτω (να σταματήσει δηλαδή να ασχολείται με τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο) εκτός κι αν υπάρχουν ενδείξεις προόδου στο μέτωπο της Ουκρανίας.

«Πρέπει να προσδιορίσουμε τις επόμενες ημέρες εάν (η ειρήνη) είναι εφικτή ή όχι και εάν δεν είναι δυνατή, πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο διότι οι ΗΠΑ έχουν άλλες προτεραιότητες», δήλωσε ο αμερικανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους.

Τα σχόλια του Ρούμπιο την Παρασκευή υπογραμμίζουν, σύμφωνα με το Reuters, την αυξανόμενη απογοήτευση στον Λευκό Οίκο για την έλλειψη προόδου στις πιέσεις για τη διευθέτηση μίας πολεμικής σύγκρουσης που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν «να βοηθήσουν να προχωρήσουν τα πράγματα και να μας φέρουν πιο κοντά σε μια επίλυση» της ουκρανικής σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία μπορούν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουν τα πράγματα και να μας φέρουν πιο κοντά σε μια επίλυση. Βρήκα τις ιδέες τους πολύ χρήσιμες και εποικοδομητικές», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον από το αεροδρόμιο Μπουρζέ του Παρισιού.

Υπεγράφη μια γενική συμφωνία για τα ορυκτά

Την ίδια ώρα, τη βάση της συμφωνίας για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ υπέγραψε η Ουκρανία, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Η υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές υπέγραψαν ένα «μνημόνιο προθέσεων» που αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας, με στόχο Ουκρανία και ΗΠΑ να αναπτύσσουν από κοινού τους φυσικούς πόρους της χώρας.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025